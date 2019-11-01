Силуанов назвал возможные сроки введения налога на самозанятых по всей России

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Новый налоговый режим - налог на профессиональный доход для самозанятых граждан, запущенный в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане в 2019 году, может быть распространен на всю страну с 1 июля 2020 года, сообщил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в 4 пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски", - приводятся его слова в сообщении Минфина РФ.

По данным министерства, на данный момент в качестве самозанятых зарегистрировалось более 240 тысяч человек.

Налог на самозанятых

В октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала распространить упомянутый налог на всю страну уже в 2020 году. По ее словам, эксперимент с взиманием налога с самозанятых прошел удовлетворительно, вопрос с внедрением нового сбора по всей России не стоит затягивать, считает председатель Совфеда.

С 1 января 2020 года этот налоговый режим планируется распространить на 19 регионов. В законопроекте, подготовленном Минфином, отобраны регионы-доноры и регионы, на территории которых расположены города-миллионники: Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Красноярский и Пермский край, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Башкирия.

Ранее, в феврале 2019 года, Силуанов давал поручение Минфину, ФНС и другим заинтересованным ведомствам распространить режим на всю страну с начала 2020 года. Впоследствии речь стала вестись о распространении его с начала следующего года на часть регионов. В частности, Минэкономразвития предлагало в качестве критерия отбора субъектов РФ для их участия в эксперименте с 2020 года учитывать долю населения в возрасте 15-72 лет, занятого на основной работе в неформальном секторе экономики, и самостоятельно занятых в общей численности занятого населения по субъектам РФ.

По планам Минфина, к 2024 году количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, увеличится до 2,4 млн. При этом в 2020 году их, как ожидается, станет 800 тыс., в 2021 году - 1,4 млн, в 2022 году - 1,8 млн, в 2023 году - 2,1 млн.

В июне 2019 года глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин сообщал, что в качестве самозанятых в России зарегистрировались более 114 тысяч человек.По экспертным оценкам, фактическое количество самозанятых превышает 20 млн человек.

Новым налоговым режимом могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка установлена в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Кроме того, налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Для участия в новом налоговом режиме гражданам не требуется регистрироваться в отделении налоговой службы, достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.