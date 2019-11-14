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Цена нефти Brent подросла до $62,73 за баррель

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти в четверг на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве составляет $62,73 за баррель, что на $0,36 (0,58%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов выросла на $0,31 (0,5%), до $62,37 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,4 (0,7%) - до $57,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,32 (0,56%), до $57,12 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 541 тыс. баррелей.

Официальные данные о запасах в США за неделю, завершившуюся 8 ноября, будут опубликованы министерством энергетики в четверг в 19:00 (по московскому времени). Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Поддержку рынку накануне оказали заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что организация считает возможным "резкое снижение прогноза добычи нефти" странами, не входящими в картель, в следующем году.

ОПЕК также видит возможность для повышения прогноза по росту спроса, особенно если США и Китай подпишут предварительное торговое соглашение.

"Нас, скорее всего, ждет резкий пересмотр добычи вне ОПЕК в 2020 г., особенно из сланцевых бассейнов в США", - сказал он.

Тем временем, Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США в среду повысила прогноз производства нефти в США на 2019 год на 0,2% - до 12,29 млн баррелей в сутки (б/с), на 2020 год - на 0,9%, до 13,29 млн б/с.

EIA при этом сохранила прогноз средней цены нефти Brent в 2020 году на уровне $60 за баррель.

нефть Brent

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