"Роза Хутор" обвинил курорт "Красная поляна" в нарушении закона о рекламе

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Сочинский горный курорт "Роза Хутор" попросил Федеральную антимонопольную службу возбудить дело о нарушении закона о рекламе против соседнего курорта "Красная поляна".

Курорт Красная Поляна" в Сочи обвинили в нарушении закона о рекламе

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ - Сочинский горный курорт "Роза Хутор" обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой возбудить дело против соседнего курорта "Красная поляна". Заявитель обвинил конкурента в использовании географического названия Красная Поляна для своего продвижения, следует из обращения (есть в распоряжении "Интерфакса").

Ранее курортная компания "Красная поляна" называлась "Горки Город". Теперь она сменила название и с октября 2019 года предлагает размещение в отелях и ски-пассы в Красной Поляне, давая ссылки на свой сайт.

"Масштабная рекламная кампания бывшего курорта "Горки Город", запущенная в преддверии горнолыжного сезона под новым брендом, вводит в заблуждение гостей всего горного кластера Сочи и носит характер недобросовестной конкуренции", - говоритя в письме.

В пресс-службе "Розы Хутор" объяснили, что название поселка Красная Поляна десятки лет ассоциируется с горным отдыхом в Сочи, без соотнесения с конкурирующими там курортами.

"Это общеизвестный бренд, который обычно ассоциируется не с горнолыжными комплексами "Горки Город", "Роза Хутор" или "Газпром", а в целом с местом зимнего отдыха на территории Краснодарского края", - заявила руководитель пресс-службы курорта Татьяна Онготоева.

В компании считают, что реклама курорта "Красная поляна" эксплуатирует название поселка и вводит потребителя в заблуждение, будто бы этот курорт - единственный оператор горнолыжного отдыха в поселке. Для примера Онготоева привела слоганы "Красная Поляна - сердце гор" и "Красная Поляна - это мы".

"Мы считаем, что НАО "Красная Поляна" не вправе создавать у туристов впечатление об отсутствии на рынке других курортов, предлагающих аналогичные или превосходящие по качеству услуги, поэтому и обратились в ФАС с заявлением о признании всех подобных рекламных материалов недостоверными", - заявила представитель "Розы Хутор".

В пресс-службе "Курорта Красная поляна" заявили, что зарегистрировали новое название в Роспатенте как товарный знак. "При этом сами слова Красная Поляна - это неохраняемые элементы, которые могут использоваться любым лицом", - сказал представитель компании.

Красная Поляна - поселок городского типа в 60 километрах от Сочи, его название известно с середины XIX века. Поселок окружен горами Главного Кавказского хребта. Сейчас здесь располагаются четыре горнолыжных курорта - "Роза Хутор", "Красная Поляна" (бывший "Горки Город"), "Альпика" и "Лаура", принадлежащие ГТК "Газпром".