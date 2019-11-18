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"Норникель" не ожидает изменения дивидендов до 2023 года

"Норникель" не ожидает изменения дивидендов до 2023 года
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - "Норильский никель" не ожидает изменений текущей дивидендной формулы до 2023 года, когда завершится срок действия соглашения акционеров компании, сообщил журналистам вице-президент "Норникеля" по стратегическому планированию Сергей Дубовицкий.

Начало пика инвестпрограммы "Норникеля", включающей как проекты развития ресурсной базы, так и экологическую модернизацию заводов на Таймыре, придется на 2022 год, в конце которого истечет срок действия соглашения акционеров, поэтому возможно обсуждение вариантов снижения дивидендов. Даже снизив дивиденды после 2023 г., "Норникель" в любом случае намерен обеспечить уровень возврата акционерам, превышающий средний по отрасли.

Дивиденды до 2023 года

"Текущие дивидендные выплаты неприкосновенны, так как закреплены в действующем до 2023 г. акционерном соглашении", - сказал он.

При хорошей конъюнктуре рынка металлов "Норникель" не исключает дополнительных промежуточных выплат: "В течение этого периода при хорошей конъюнктуре возможны опережающие выплаты, как сейчас по итогам 9 месяцев 2019 года".

"Краткосрочного риска для дивидендов при сохранении текущей конъюнктуры мы не видим", - заявил Дубовицкий.

После 2023 г. акционеры могут договориться об иных дивидендных ориентирах, сказал он. "Такое обсуждение может состояться между ключевыми акционерами ближе к сроку истечения соглашения. Менеджмент не является стороной этого обсуждения, но со своей стороны формирует видение оптимальной модели", - отметил вице-президент "Норникеля".

"Видение менеджмента состоит в том, что реализация стратегических целей компании не сможет обеспечивать столь высокий уровень дивидендных выплат, как сейчас", - сказал он.

Стратегические цели

Стратегические цели "Норникеля", представленные в понедельник на Дне стратегии, предполагают реализацию ряда горных проектов на основе ресурсной базы действующих месторождений, в результате которых добыча руды на Таймыре вырастет на 75%, с 17 до 27-30 млн тонн в год к 2030 г. В эти планы входит комплексное развитие действующих рудников Талнаха, модернизация и расшивка "узких мест" обогатительных и металлургических активов, успешную реализацию уже утверждённого проекта "Южный кластер" и, наконец, поэтапный ввод в производство СП "Арктик Палладий".

Это приведет к росту производства основных металлов в 2030 г.: никеля - на 15-30% до 250-280 тыс. тонн в год, меди - на 20-40%, до 520-560 тыс. тонн в год, платиноидов - на 30-95%, до 160-205 тонн в год.

Кроме того, "Норникель" реализует масштабный Серный проект, бюджет которого возрастет до $3,5 млрд (с ранее озвученных $2,5 млрд), а срок реализации с повышенными целями по улавливанию сдвинется с 2023 г. на 2025 г.

Новые решения по проекту, которые "Норникель" представил в понедельник, позволят поднять показатель улавливания в Норильском промрайоне до более 90% с 75% ранее, при этом на Медном заводе будет достигнута степень улавливания 99-99,5%, что будет соответствовать лучшим мировым практикам с точки зрения экологических стандартов, уточнил Дубовицкий.

Половина эффекта - 45% снижения выбросов - будет достигнута к 2023 г. Из $3,5 млрд до $1,3 млрд инвестиций уже подтверждены и переведены в стадию строительства. Проект будет предполагать преобразование диоксида серы в серную кислоту с последующей нейтрализацией в гипс, экологически нейтральный материал, который к тому же в условиях Крайнего Севера смерзается и, соответственно, характеризуется низкими рисками с точки зрения "пыления".

Также "Норникель" готовит два новых проекта, сейчас оба на этапе PFS - расширение Надеждинского завода со строительством нового плавильного агрегата и модернизация меднорафинировочных мощностей в Мончегорске (Кольская ГМК).

В Мончегорске сейчас устаревший и неэффективный цех, модернизация которого невозможна. Возможно его закрытие, с переносом среднесрочно объемов на Таймыр, а долгосрочно рассматривается опция строительства современных мощностей в Мончегорске, сказал Дубовицкий

Для реализации стратегических целей "Норникелю" потребуется существенный рост capex, отметил Дубовицкий.

Рост CAPEX

В частности, компания выделяет период пика инвестиций в 2022-2025 гг., когда среднегодовой уровень капвложений вырастет с $2,5-2,8 млрд в 2020 г. до $3,5-4 млрд. После 2026 г. произойдет нормализация уровня капвложений, когда инвестиции вернутся на уровень менее $2 млрд, которого компания придерживается с 2013 г.

Плавный рост capex начнется с 2020 г., следует из презентации компании. Если на 2019 г. "Норникель" снизил оценку капвложений почти на 60%, до $1,3-1,5 млрд (с $2,2 млрд), то в следующем году планируется рост на 90%, до $2,5-2,8 млрд, в 2021 г. цифра возрастет до $3-3,4 млрд.

Без определенного снижения дивидендов в период пика инвестиций в 2022-2025 гг. реализация целей "Норникеля" может привести к избыточному росту долговой нагрузки и поставит под угрозу финансовые метрики, считает вице-президент "Норникеля".

"На 10-летнюю перспективу мы в любом случае хотим обеспечить уровень возврата акционерам, превышающий средний по отрасли", - подчеркнул Дубовицкий.

Производственные ориентиры на 2020-2022 гг.

В более короткой ретроспективе "Норникель" ожидает роста выпуска никеля в 2020 г. на 3% к текущему году, до 225-235 тыс. тонн и снижения выпуска платиноидов на 2%, до 103-106 тонн, следует из презентации.

В 2021-2022 гг. запланировано снижение выпуска никеля до 215-225 тыс. тонн из-за планового ремонта печей на Надеждинском заводе. Выпуск платиноидов, наоборот, возрастет в 2021-2022 гг. до 105-115 тонн.

Производство меди в 2021-2022 гг. снизится на 6% к уровню 2020 г. (420-440 тыс. тонн), составив 390-420 тыс. тонн, что объясняется исчерпанием запасов техногенного медесодержащего сырья.

"Арктик Палладий" и Быстринский

Цифры по росту производства "Норникеля" даны с учетом проекта "Арктик Палладий", который ожидает принятия окончательного инвестиционного решения и проведения необходимых корпоративных процедур в будущем году.

Capex "Арктик Палладий" в 2019-2024 гг. оценивается в $2,8-3,2 млрд, в том числе первый этап (до 2024 г.) - $1,4 млрд.

Проект предполагает три этапа реализации проекта, каждый связан с вводом в отработку 7 млн тонн руды: запуск карьера на Черногорском месторождении к 2024 г., запуск подземного рудника на основе Масловского месторождения и затем "Норильска-1" к 2029 г., увеличение добычи до 21 млн тонн в 30-е гг.

Все решения по корпоративным вопросам по Быстринскому проекту, включая IPO, будут приняты в 2020 г., когда ГОК выйдет на проектные показатели, сказал Дубовицкий. Мандаты банкам на организацию IPO еще не выдавались.

Норникель Норильский никель

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