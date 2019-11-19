Путин в среду посетит инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 20 ноября посетит 11-й инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!", проходящий на площадке Центра Международной торговли, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

Президент также примет участие в работе пленарной сессии "Мосты над волнами деглобализации".

"Форум является ведущим мероприятием по привлечению капитала в российскую экономику, улучшению инвестиционного климата и развитию внешних экономических и деловых связей страны", - отметили в пресс-службе Кремля.

XI Ежегодный инвестиционный форум "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" - крупнейшее инвестиционное мероприятие в России, которое соберет участников из 80 стран. Форум откроют президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.

В первый день мероприятия состоится макроэкономическая панельная дискуссия "От предпосылок к стабильному росту", основными темами которой станут денежно-кредитная политика и регулирование банковского сектора, налоговая политика, итоги первых двух лет федеральной программы повышения производительности, перспективы экономического роста традиционных и новых отраслей. В обсуждении примут участие первый зампред правительства РФ - министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, президент - председатель правления "Норильского никеля" Владимир Потанин, гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож.

Главным событием первого дня работы форума станет пленарная сессия "Мосты над волнами деглобализации", посвященная международному сотрудничеству российских и зарубежных компаний в условиях геополитических вызовов и созданию комфортных условий для инвестиций в различные секторы экономики России. Участвовать в сессии будут президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель и главный исполнительный директор компании Moelis & Company Кен Моэлис, председатель совета директоров компании Eni и председатель совета директоров компании Marcegaglia Holding Эмма Марчегалья, президент и управляющий директор Фонда Шелкового пути Ван Яньчжи.