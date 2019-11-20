Собчак возглавила рейтинг Forbes по заработкам на рекламе в Instagram

Среди топ-15 в рейтинге только двое мужчин

Телеведущая Ксения Собчак Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Телеведущая Ксения Собчак возглавила рейтинг Forbes по заработкам на рекламе среди пользователей российского Instagram. Ее годовой доход от рекламы в этой соцсети издание оценило в $1,6 млн.

Собчак публикует несколько рекламных постов в неделю, в том числе о брендах Dior, Bosco, Audi и Beluga.

В топ-15 звезд российского Instagram с максимальными доходами с рекламы только двое мужчин. Директор по маркетингу GetBlogger Михаил Карпушин объяснил это изданию тем, что женщины публикуют контент, который интересен подписчикам обоих полов.

Forbes назвал Instagram лидером среди медийных площадок по росту рекламных доходов. Точных оценок этого рынка нет, поскольку многие контракты заключаются "всерую", отмечает издание. По подсчетам GetBlogger, в 2018 году оборот Instagram-рекламы в России составил 10 млрд рублей, а по итогам 2019 года вырастет до 12-15 млрд рублей.

На втором месте в рейтинге телеведущая Регина Тодоренко ("Орел и решка") с доходом в $0,86 млн. Она рекламирует косметику, одежду и товары для детей.

Доход певицы, телеведущей и предпринимательницы Ольги Бузовой издание оценило также в $0,86 млн, она на третьем месте.

На четвертом месте автоблогер Алан Енилеев с $0,85 млн. Он публикует обзоры дорогих и редких интересов. Второй мужчина из топ-15 - боец смешанных боевых единоборств Хабиб Нурмагомедов - занял седьмое место с $0,57 млн.

Замыкает первую пятерку певица и член Совета по культуре и искусству при президенте Полина Гагарина с $0,77 млн.