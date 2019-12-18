Forbes назвал среди топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouTube пятилетнюю россиянку

Пятилетняя Настя Радзинская Кадр: Like Nastya Vlog/YouTube

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Пятилетняя девочка Настя Радзинская из Краснодара оказалась третьим высокооплачиваемым блогером на YouTube по версии Forbes. Издание оценило ее доход в $18 млн с июня 2018 по июнь 2019 года. Первое место в рейтинге занял восьмилетний Райан Каджи из Техаса, который с 2015 года записывает видео с распаковкой и обзором игрушек.

У Насти несколько каналов с совокупной аудиторией 107 млн подписчиков. У канала Like Nastya 15,2 млн подписчиков, у канала Like Nastya Vlog - 42,3 млн. Среди ее спонсоров - Danone, Walmart и Legoland. В общей сложности у ее роликов 42 млрд просмотров. Больше всего просмотров - 767 миллионов - набрала запись ее похода с отцом в контактный зоопарк.

Настя родилась с ДЦП, и врачи поначалу сомневались, что она сможет разговаривать. Родители упорно с ней занимались, фиксировали ее развитие на видео и выкладывали эти записи в интернете для родственников. Работа перед камерой была одним из способов терапии. В 2018 году семья переехала в США. Настя записывает ролики о себе, своих поездках, играх и развлечениях, говорит при этом по-русски, ее ролики при этом выходят на семи языках.

Доходы блогеров YouTube издание оценивало с учетом их доходов от рекламы, публикации спонсорского контента, по данным аналитических компаний Captiv8, SocialBlade и Pollstar и источников в отрасли. Доход оценивался без учета налогов и других выплат посредникам и сотрудникам.