"Ростелеком" и ВТБ вложат миллиард рублей в СП в сфере больших данных

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" совместно с банком ВТБ вложит в совместное предприятие в сфере больших данных 1 млрд рублей, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский журналистам в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

По его словам, инвестиции будут предоставлены в соотношении 50:50, а само СП будет запущено в ближайшее время.

"Мы хотим, чтобы в 2020 году на платформе совместного предприятия уже появились рыночные продукты", - сказал Осеевский.

В среду ВТБ и "Ростелеком" в рамках инвестфорума подписали соглашение о создании СП в сфере обработки больших данных.

В ходе церемонии Осеевский рассказал, что речь идет о создании "коммерческого совместного предприятия", чтобы выйти на рынок обработки больших данных.

СП будет заниматься построением систем обработки, хранения, анализа, обмена и визуализации данных; управлением рекламными кампаниями клиентов на базе интеллектуальных систем; оборотом обезличенных и деперсонализированных данных через функционал биржи обмена данных.

Используемые данные будут проходить проверку на легальность и качество, а также будут деперсонализированы и зашифрованы перед передачей. Храниться они будут на стороне компаний-участников проекта.

"Наше объединение предполагает привлечение к работе, в том числе на рыночных условиях, огромного количества клиентов и партнеров. Поэтому это будет открытая и взаимовыгодная экосистема, поскольку каждый новый тип данных или информации позволит и монетизацию, и объем коммерциализации увеличивать", - сказал на церемонии Осеевский.

Клиентами предприятия станут коммерческие компании и госсектор.