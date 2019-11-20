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Инвестиции в основной капитал в РФ за 9 месяцев выросли на 0,7%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в РФ за январь-сентябрь 2019 года выросли на 0,7% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года, сообщил в среду Росстат.

В номинальном выражении инвестиции оцениваются за январь-сентябрь в 11 трлн 459 млрд рублей.

Росстат не приводит данных по динамике инвестиций за III квартал. В I квартале рост инвестиций оценивался в 0,5%, во II квартале в 0,6%, из чего следует, что в III квартале инвестиции могли вырасти в интервале 0,8-1,0%.

Как сообщалось, в целом за 2018 год рост инвестиций составил 4,3% (при этом за январь-сентябрь 2018 года - 5,1%), в 2017 году инвестиции выросли на 4,8%, в 2016 году было снижение на 0,2%.

В 2019 году экономисты прогнозируют рост инвестиций на 1,5% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале ноября), в 2020 году - на 3,2%, в то время как Минэкономразвития ждет роста инвестиций на 2,0% в 2019 году с последующим разгоном до 5,0% в 2020 году.

Росстат

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