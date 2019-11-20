Совет директоров Ростелекома одобрил покупку оператора дата-центров DataLine

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Ростелеком" в среду одобрил приобретение 100% одного из крупнейших операторов дата-центров ООО "ДатаЛайн" (бренд DataLine), следует из материалов компании.

Сумма сделки не уточняется. Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что рыночная стоимость компании составляет 16,9 млрд руб. с учетом чистого долга в размере 4,08 млрд руб.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство "Ростелекома" еще весной.

Ранее президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил, что DataLine будет интегрирован в группу компаний РТК-ЦОД - управляющую компанию центра компетенций "Ростелекома" по направлениям развития сервисов и инфраструктуры ЦОД, импортонезависимых облачных платформ, услуг обмена трафиком и CDN.

Покупка будет происходить через дочернюю структуру "Ростелекома" - ООО "Центр хранения данных" (работает под брендом РТК-ЦОД). После этого госкомпания рассмотрит вопрос о привлечении стратегического инвестора в "дочку".

Под брендом РТК-ЦОД объединены такие активы как Safedata, MSK IX, Ngenix, "Тионикс", "Технический центр интернет" и другие. Совокупно сеть дата-центров насчитывает 6,67 тыс. стойко-мест. В 2020 году компания планирует довести их количество до 12 тысяч.