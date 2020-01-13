"Ростелеком" закрыл сделку по покупке оператора дата-центров DataLine

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - "Ростелеком" через свою дочернюю структуру "Центр хранения данных" стал владельцем 100% одного из крупнейших операторов дата-центров ООО "ДатаЛайн" (бренд DataLine), следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Совет директоров "Ростелекома" одобрил приобретение DataLine в конце ноября 2019 года. Сумма сделки не уточнялась, но предполагалось, что госоператор и ООО "Центр хранения данных" (бренд РТК-ЦОД) заключат договор, в рамках которого "Ростелеком" предоставит заем на сумму не более 21 млрд руб. Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что рыночная стоимость компании составляет 16,9 млрд руб. с учетом чистого долга в размере 4,08 млрд руб.

Под брендом РТК-ЦОД объединены такие активы, как Safedata, MSK IX, Ngenix, "Тионикс", "Технический центр интернет" и другие. Совокупно сеть дата-центров насчитывает 6,67 тыс. стойко-мест. В 2020 году компания планирует довести их количество до 12 тыс.

Из данных "СПАРК-Интерфакс" следует, что владелец у DataLine сменился 10 января.