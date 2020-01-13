Поиск

"Ростелеком" закрыл сделку по покупке оператора дата-центров DataLine

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - "Ростелеком" через свою дочернюю структуру "Центр хранения данных" стал владельцем 100% одного из крупнейших операторов дата-центров ООО "ДатаЛайн" (бренд DataLine), следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Совет директоров "Ростелекома" одобрил приобретение DataLine в конце ноября 2019 года. Сумма сделки не уточнялась, но предполагалось, что госоператор и ООО "Центр хранения данных" (бренд РТК-ЦОД) заключат договор, в рамках которого "Ростелеком" предоставит заем на сумму не более 21 млрд руб. Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что рыночная стоимость компании составляет 16,9 млрд руб. с учетом чистого долга в размере 4,08 млрд руб.

Под брендом РТК-ЦОД объединены такие активы, как Safedata, MSK IX, Ngenix, "Тионикс", "Технический центр интернет" и другие. Совокупно сеть дата-центров насчитывает 6,67 тыс. стойко-мест. В 2020 году компания планирует довести их количество до 12 тыс.

Из данных "СПАРК-Интерфакс" следует, что владелец у DataLine сменился 10 января.

Ростелеком ДатаЛайн

Новости по теме

Новости

Счетная палата назвала регионы с угрозой скорого исчерпания мощностей свалок

В Минэнерго заявили о транзите российской нефти через Белоруссию в полном объеме

Путин и Меркель провели переговоры в Москве

Путин и Меркель провели переговоры в Москве

Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций "Газпрома"

Доллар опустился ниже 61 рубля впервые с мая 2018 года

В Нью-Йорке пришлось вывести из эксплуатации 298 новых вагонов метро

"Холоп" стал третьим российским фильмом, собравшим более 2 млрд рублей в прокате

"Холоп" стал третьим российским фильмом, собравшим более 2 млрд рублей в прокате

Туроператоры раскритиковали запрет встречать туристов с табличками в аэропорту Стамбула

Касперская рассказала о "необдуманном" вхождении в Нэклис-банк

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');