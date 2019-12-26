Wildberries в 2019 году вдвое увеличил число пунктов выдачи заказов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries в 2019 году вдвое увеличил число пунктов самовывоза.

С начала года Wildberries открыл более 3,4 тыс. новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ), в том числе 3,1 тыс. в России, 140 - в Белоруссии, 100 - в Казахстане, 28 - в Армении и девять - в Киргизии, говорится в сообщении компании.

К концу года сеть пунктов выдачи Wildberries объединяет более 6,1 тыс. точек, компания остается лидером на рынке e-commerce по числу собственных пунктов выдачи.

При этом ранее ритейлер сообщал, что планирует расширить сеть минимум до 7 тыс. точек в 2019 году.

Как отметили в пресс-службе Wildberries, около 90% клиентов предпочитают получать свои покупки в пунктах выдачи заказов. Ритейлер открывает ПВЗ не только в крупных городах с высоким покупательским трафиком, но и в отдаленных населенных пунктах.

В 2019 году пункты самовывоза появились в 1,248 тыс. населенных пунктов, в 722 из которых компания открыла свои ПВЗ впервые.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер в России, работающий на рынке 15 лет. География присутствия Wildberries охватывает пять стран: Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Ежедневно в интернет-магазине компании оформляется более 500 тыс. заказов. Оборот компании в 2018 году вырос на 72%, до 118,7 млрд рублей.

Ассортимент Wildberries насчитывает более 3,3 млн товаров от 28 тыс. российских и зарубежных брендов. Это одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги и другое.