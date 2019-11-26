Все основные фондовые индексы США обновили рекорды на ожиданиях от торговой сделки

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы достигли исторических максимумов по итогам торгов в понедельник, 25 ноября, на позитивных ожиданиях в отношении торговых переговоров между США и Китаем.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 190,85 пункта (0,68%) - до 28066,47 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся за день на 23,35 пункта (0,75%), составив 3133,64 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов подскочило на 112,6 пункта (1,32%) - до 8632,49 пункта.

В воскресенье, 24 ноября, китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

В понедельник вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, и торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении стоящих проблем, сообщило китайское министерство торговли.

В нем подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило ведомство.

Китайское правительство обычно предлагало закупать больше сельхозпродукции в США, что находило ограниченную поддержку со стороны американской администрации, но "подлинный прогресс в сфере интеллектуальной собственности может помочь достижению соглашения" между странами, отмечает аналитик CMC Дэвид Мэдден.

Котировки акций Charles Schwab Corp. выросли в понедельник на 2,3% на новости о том, крупнейший онлайн-брокер в США покупает конкурирующую TD Ameritrade примерно за $26 млрд. Стоимость TD Ameritrade подскочил на 7,6%.

Промышленный конгломерат General Electric (GE) объявил, что следующим главным финансовым директором станет Каролина Дюбек Хаппе. В настоящее время она находится на аналогичной должности в датской транспортно-логистической компании A.P. Moller-Maersk, A/S, мировом лидере в сфере контейнерных перевозок. Бумаги GE подорожали на 0,3%.

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. сообщил о продаже принадлежащей ему StubHub за $4,05 млрд швейцарской Viagogo Entertainment Inc. Капитализация eBay увеличилась за день на 2,1%.

Стоимость бумаг Medicines Co. взлетела на 22,3% - до $83,93. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG заявила о приобретении Medicines за $9,7 млрд, или по $85 за акцию. Это на 41% выше средневзвешенной цены бумаг за последние 30 дней.

Котировки акций производителя чипов Nvidia Corp. выросли на 4,9% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили рекомендации для них до "выше рынка" с "на уровне рынка".

Между тем цена акций Uber Technologies Inc. опустилась на 1,5%. Транспортное управление Лондона (TfL) отказалось выдать новую лицензию сервису онлайн-заказа такси, что ставит под угрозу дальнейшую работу компании в британской столице. Uber может подать жалобу на решение регулятора в течение 21 дня.