Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,03-0,1%

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками на оптимизме по поводу предстоящей торговой сделки "первой фазы" США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,03-0,1%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2956,11 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1456,7 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 0,5%.

Доллар стоит 63,94 рубля (-0,25 копейки).

Выросли акции АФК "Система" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Мобильных телесистем" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), "Магнита" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-0,5%), "Яндекса" (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%).

Торговая сделка США и Китая

Индексы в США в понедельник, 25 ноября, обновили исторические максимумы на позитивных ожиданиях в отношении торговых переговоров между США и Китаем.

24 ноября китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

В понедельник вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, и торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в телефонной беседе достигли договоренности о решении стоящих проблем, сообщило китайское министерство торговли.

В нем подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем". Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило ведомство.

Во вторник в Азии на позитивных новостях о ходе торговых переговоров между США и КНР также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне понедельника).

Цена акций Alibaba Group Holdings взлетела более чем на 6% на дебютных торгах после IPO на бирже Гонконга.

Цены на нефть

Нефть утром во вторник умеренно проседает после роста в понедельник, цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $63,6 за баррель (-0,1% и +0,4% накануне), январская цена WTI - $57,9 за баррель (-0,2% и +0,4% в понедельник).

Оптимистичные сообщения с фронта торговой войны между США и КНР поддерживают нефтяной рынок с начала октября. Позитивно на нефтяные контракты влияет и продолжающееся сокращение буровой активности в Штатах.

Как показал опрос Bloomberg, опубликованный в преддверии выхода официальных данных в среду, 27 ноября, запасы нефти в США, вероятно, уменьшились на 939 тыс. баррелей на прошлой неделе, снизившись впервые за последние пять недель.

Тем временем внимание участников рынка постепенно смещается на встречу стран ОПЕК+ в начале декабря в Вене, где, вероятно, будет обсуждаться возможность продления действующей сделки по сокращению нефтедобычи до июня 2020 года.

Мнения аналитиков

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев отмечает, что трейдеры на мировых рынках акций сохраняют оптимизм в отношении перспектив торгового соглашения между США и КНР (сообщается об очередном обсуждении сделки представителями двух стран по телефону утром во вторник), динамика мировых фондовых индексов указывает на присутствие интереса к развивающимся рынкам, но достаточных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации доллара в области ниже 64 руб./$1.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, укороченная торговая неделя в связи с праздниками в США и отсутствие значимой макроэкономической статистики заставляют глобальных инвесторов еще пристальнее следить за развитием ситуации вокруг торгового соглашения между США и Китаем.

Благодаря очередным позитивным сообщениям по этой теме мировые рынки с начала недели выросли. Помимо информации о готовности КНР повысить штрафы за нарушение прав интеллектуальной собственности, рыночный сантимент улучшили и очередные конструктивные телефонные переговоры между представителями двух стран.

Поворотным моментом для мировых рынков может стать 15 декабря, когда должны вступить в силу анонсированные ранее новые тарифы в размере $160 млрд на китайские товары (детские игрушки, компьютеры), но последние сообщения в СМИ свидетельствуют о смягчении позиции США и вероятной отсрочке. В целом, инвесторы настроены оптимистично, верят в подписание торгового соглашения и продолжение роста фондовых рынков. Сдерживающим фактором для торговых переговоров остается ситуация в Гонконге.

В последнюю неделю ноября для индекса МосБиржи будет значимым продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности. Во вторник свои финансовые результаты представит "ЛУКОЙЛ" , которые с учетом его доли в индексе МосБиржи интересны для определения размера дивидендов после вступления в силу новой дивидендной политики (привязка выплат к свободному денежному потоку). Также складывающийся на начало торгов позитивный внешний фон может подтолкнуть индекс МосБиржи к росту в середину диапазона 2950-3000 пунктов, считает Антонов.