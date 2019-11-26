Счетная палата предложила дать властям регионов доступ к налоговой тайне

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Счетная палата считает, что властям регионов нужно дать доступ к информации, составляющей налоговую тайну, чтобы они могли оценить эффективность льгот по налогу на прибыль, которые получают организации. Об этом говорится в пресс-релизе контрольного ведомства.

Аудиторы подсчитали налоговые расходы бюджета от льгот по налогу на прибыль организаций, которые предоставляют регионы. Оказалось, что в 2018 году эти расходы выросли в два раза по сравнению с 2017 годом.

Количество организаций, которые пользуются такими льготами, в целом по стране за последний год сократилось.

"Однако в разрезе регионов-объектов проверки ситуация прямо противоположная: в Санкт-Петербурге количество получателей льгот по налогу на прибыль организаций увеличилось на 51% (на 30 организаций), а в Московской области - на 96% (на 47 организаций), - говорится в релизе. - При этом инструменты, с помощью которых можно оценить эффективность данных преференций, далеки от совершенства".

В законах этих регионов не прописаны цели предоставления льгот и критерии их оценки. Методики, по которой регионы оценивают эффективность предоставляемых льгот, не позволяют получить объективный результат, считают аудиторы.

На объективность оценки влияет и то, что у чиновников нет необходимой информации: они не имеют доступ к налоговой тайне, им это запрещает статья 102 налогового кодекса. При этом они обязаны оценивать эффективность налоговых расходов для бюджета. Сделать такую оценку нельзя без информации налоговых органов, указали в Счетной палате.

В связи с этим Счетная палата направит правительству письмо с предложением изменить статью 102 Налогового кодекса и разрешить региональным чиновникам доступ к информации, составляющей налоговую тайну, которая им необходима для оценки эффективности налоговых расходов.