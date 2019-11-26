Цена акций Alibaba взлетела на 6,7% на дебютных торгах в Гонконге

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Цена акций китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. подскочила на 6,7% на дебютных торгах после размещения на Гонконгской фондовой бирже.

При открытии торгов во вторник котировки находились на уровне 187 гонконгских долларов ($23,9), в то время как размещение проходило по 176 долларов. В течение дня цена поднималась до 190,45 доллара, на закрытии составив 187,8 доллара.

В прошлую среду, 20 ноября, сообщалось, что Alibaba привлекла около 88 млрд гонконгских долларов ($11,3 млрд) по итогам размещения акций, которое стало крупнейшим в Гонконге за последние девять лет. Это также одно из крупнейших размещений в мире в 2019 году.

Alibaba планирует направить привлеченные в ходе листинга средства на развитие онлайн-сервиса доставки еды Ele.me и туристического онлайн-сервиса Fliggy. Компания также намерена наращивать инвестиции в одну из крупнейших в Китае онлайн-видеоплатформ Youku. Кроме того, она планирует активнее вкладывать средства в сферу облачных вычислений и машинного обучения.

В 2014 году Alibaba привлекла $25 млрд за счет первичного размещения акций в Нью-Йорке, что стало крупнейшим IPO в мировой истории. По итогам торгов в понедельник, 25 ноября, АDR компании на NYSE подорожали на 2% - до $191, их цена выросла на 39% с начала 2019 года. Одна ADR соответствует 8 обыкновенным акциям компании.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. На Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.