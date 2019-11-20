Поиск

Alibaba привлекла около $11 млрд в ходе крупнейшего листинга в Гонконге с 2010 года

Alibaba привлекла около $11 млрд в ходе крупнейшего листинга в Гонконге с 2010 года
Фото: Reuters

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. привлек около 88 млрд гонконгских долларов ($11,2 млрд) в ходе размещения акций на Гонконгской фондовой бирже, которое стало крупнейшим в Гонконге за последние девять лет.

В пресс-релизе, опубликованном в среду, компания подтвердила, что предложит инвесторам 500 млн новых обыкновенных акций по цене 176 гонконгских долларов за бумагу, с дисконтом в 2,9% к цене последнего закрытия торгов американскими депозитарными расписками (ADR) Alibaba в Нью-Йорке. Одна ADR соответствует 8 обыкновенным акциям компании.

ЭкономикаAlibaba предложит розничным инвесторам в Гонконге 12,5 млн акцийЧитать подробнее

Из 500 млн акций для розничных инвесторов будет зарезервировано 50 млн, или 10% общего предложения, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Кроме того, предусмотрен опцион на доразмещение еще 75 млн бумаг, в случае реализации которого общий объем размещения достигнет $12,9 млрд.

Размещение акций Alibaba является крупнейшим в Гонконге с 2010 года, отмечает Bloomberg. Это также одно из крупнейших размещений в мире в этом году.

Предполагается, что торги ценными бумагами на бирже начнутся 26 ноября.

Alibaba планирует направить привлеченные в ходе листинга средства на развитие сервиса онлайн-доставки еды Ele.me и туристического онлайн-сервиса Fliggy. Компания также намерена наращивать инвестиции в одну из крупнейших в Китае онлайн-видеоплатформ Youku. Кроме того, она планирует активнее инвестировать в сферу облачных вычислений и машинного обучения.

В 2014 году Alibaba привлекла $25 млрд за счет первичного размещения акций в Нью-Йорке, что стало крупнейшим IPO в мировой истории. По итогам торгов во вторник АDR компании на NYSE подорожали на 0,3%, до $185,25, их стоимость выросла на 35,2% с начала 2019 года.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. На Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

Alibaba Гонконг

Новости по теме

Новости
Форум "ВТБ Капитала"

Путин признался, что был встревожен первыми санкциями США

В РФ спрогнозировали начало поставок по "Северному потоку 2" в ближайшие месяцы

Форум "ВТБ Капитала"

Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян

Форум "ВТБ Капитала"

Кудрин поспорил с министрами о причинах задержек в расходовании бюджетных средств

Кудрин поспорил с министрами о причинах задержек в расходовании бюджетных средств

Собчак возглавила рейтинг Forbes по заработкам на рекламе в Instagram

Собчак возглавила рейтинг Forbes по заработкам на рекламе в Instagram

Орешкин предложил создать в правительстве новый орган по структурным реформам

Орешкин предложил создать в правительстве новый орган по структурным реформам

Правительство одобрило переход на новые тарифы железнодорожных перевозок с 2026 года

Депутаты внесли в Думу свой законопроект об ОСАГО

Депутаты внесли в Думу свой законопроект об ОСАГО

"Газпром" заполнил газом обе нитки газопровода "Турецкий поток"

Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" "Яндекса" за символический 1 евро

Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" "Яндекса" за символический 1 евро
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');