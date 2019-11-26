Продукты питания в РФ в январе-октябре дорожали в 1,3 раза медленнее, чем в ЕС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Рост цен на продукты питания в РФ за январь-октябрь 2019 года составил 1,3%, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже на 1,7%, следует из данных Федеральной службы статистики (Росстат).

При этом в октябре цены на продукты питания в РФ выросли на 0,2%, а в Евросоюзе - на 0,1%.

Как сообщалось, продукты питания в РФ в 2018 году дорожали быстрее, чем в ЕС в 4,2 раза - 5,5% роста против 1,3%, в то время как в 2017 году рост цен на продовольствие в РФ составил лишь 0,7%, а в ЕС - 2,6%.

Согласно сообщению Росстата, в России за январь-октябрь 2019 года прирост потребительских цен на хлебобулочные изделия и крупы составил 6,1% (в ЕС - 1,6%), на фрукты - 4,6% (в ЕС - также 4,6%).

Рыба и морепродукты подорожали в РФ за 10 месяцев на 4,2% (в ЕС - на 1,2%), масла и жиры - на 4% (в среднем по ЕС цены на них снизились на 2%), молочные изделия, сыры и яйца - на 2,9% (в ЕС они подорожали на 1%), мясо и мясопродукты - на 1,6% (в ЕС - на 3,3%).

При этом овощи в РФ за январь-октябрь стали дешевле на 17,7% (в среднем по ЕС - на 1%), сахар, мед, шоколад и конфеты - на 0,8% (в ЕС они стали дороже на 1,6%).