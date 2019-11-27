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"Татнефть" получит 51% узбекского производителя шин

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "Татнефть" заключила с узбекскими предприятиями АО "Узкимёсаноат" и ООО "Биринчи резинотехника заводи" (БРЗ) соглашение о создании совместного предприятия по выпуску шин. Об этом говорится в пресс-релизе "Татнефти". Цена сделки останется конфиденциальной.

СП будет создано на базе БРЗ, "Татнефть" в нем получит 51%, "Узкимёсаноат" - 49%. Ожидается, что сделка завершится через несколько месяцев, после исполнения сторонами ряда отлагательных условий.

БРЗ был создан в 2014 году в свободной индустриальной зоне "Ангрен". В 2018 году там было запущено производство автомобильных шин 21 типоразмера (3 млн штук в год), сельскохозяйственных шин двух типоразмеров (200 000 штук в год) и 30 видов конвейрной ленты (100 000 погонных метров в год). Шины завода выпускаются под брендом BARS.

БРЗ будет интегрирован в шинный бизнес группы "Татнефти" KAMA TYRES. В компании считают, что сделка дает "Татнефти" "уникальные возможности по диверсификации и расширению производства и сбыта шин" на рынках Средней Азии и Ближнего Востока.

Татнефть Узбекистан Узкимёсаноат БРЗ

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