Мамут выставил на продажу сеть магазинов Hamleys

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Развивающая в РФ магазины игрушек Hamleys и точки по продаже кухонных принадлежностей Cookhouse Ideas4Retail, где 90% владеют структуры Александра Мамута, выставлена на продажу, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на презентацию компании для потенциальных инвесторов.

Как сказано в презентации, 90% Ideas4Retail принадлежит A&NN Investments Александра Мамута (занимает 42-е место в рейтинге Forbes с состоянием $2,5 млрд) и Lynwood Group. Еще 10% компании владеет структура петербургской ГК "Винни" (занимается продажей детской одежды и обуви Armani, Kenzo, Moschino) - ООО "ДТЦ "Винни" Артема Каграманова.

Ideas4Retail владеет эксклюзивными правами на развитие Hamleys в России. Всего сеть включает свыше 200 магазинов по всему миру и принадлежит индийскому бизнесмену Мукешу Абани. В РФ Hamleys управляет девятью магазинами в Москве, Петербурге и Сочи общей площадью более 21,5 тыс. кв. м. Флагман в Центральном детском магазине (ЦДМ) - самый большой магазин игрушек в стране и крупнейший объект во всей сети.

Как говорится в презентации Ideas4Retail, в 2019 году сеть Hamleys в России получила 1,78 млрд руб. выручки и 199 млн руб. EBITDA до выплаты роялти и пр. Ожидается, что в 2020 году показатели должны вырасти до 1,62 млрд руб. и 258 млн руб. соответственно.

Cookhouse - собственный бренд Ideas4Retail, под которым работает восемь магазинов в Москве и Петербурге. В этом году сеть должна получить 198 млн руб. выручки и 48 млн руб. убытка по EBITDA. В 2020 году оборот Cookhouse может вырасти до 249 млн руб., а убыток по EBITDA - сократиться до 11 млн руб., говорится в презентации.

Как следует из презентации Ideas4Retail, владельцы компании предпочитают продать весь бизнес одному покупателю, но готовы рассмотреть покупку каждой из сетей по отдельности. Управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев сомневается, что Hamleys и Cookhouse удастся продать одному стратегическому инвестору: "Это слишком разные концепции". Возможную стоимость Hamleys господин Габышев оценивает в 4-5 EBITDA (0,8-1 млрд руб. до выплаты роялти). Бизнес Cookhouse, исходя из финансовых результатов, оценить сложно, добавил он.