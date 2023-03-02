На Лубянке вместо флагманского магазина Hamleys открылся "ЦДМ Игрушки"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Москве в "Центральном детском магазине на Лубянке" открылся флагманский магазин под собственном брендом компании - "ЦДМ Игрушки", сообщила пресс-служба ЦДМ.

"Новый магазин площадью 7 тысяч кв.м расположен на двух этажах ЦДМ (...). "ЦДМ Игрушки" является одним из крупнейших в мире магазинов игрушек", - говорится в сообщении.

Гендиректор "ЦДМ на Лубянке" Светлана Фарниева добавила, что в новом магазине каждый день будут проводить анимационные программы. Праздник в честь открытия пройдет 4 марта.

Уточняется, что новый магазин откроется на месте съехавшего флагмана британской сети Hamleys.

"Центральный детский магазин на Лубянке" (входит в ГК "Галс-Девелопмент") - это самый большой специализированный детский торговый комплекс в России. В нем доступно более 140 магазинов, услуг и форматов семейного досуга. На последнем этаже открыта смотровая площадка с панорамным видом на центр города. Кроме того, в ЦДМ на Лубянке работает свыше 20 кафе и ресторанов, а также гастрогалерея.