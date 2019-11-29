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Сеул и Токио в конце декабре попытаются решить торговый конфликт

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Южная Корея и Япония в течение третьей недели декабря проведут переговоры по вопросам экспортной политики, сообщило южнокорейское министерство торговли.

"В ходе декабрьской встречи планируется обмен мнениями по различным внутренним и внешним ситуациям, связанным с экспортным контролем", - говорится в сообщении ведомства.

Двусторонние отношения Японии и республики Корея ухудшились после того, как Токио 4 июля принял решение усложнить процедуры для экспорта в Южную Корею ряда товаров, а затем исключил страну из списка надежных торговых партнеров.

В Токио заявили, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Южнокорейское правительство отвергло эти утверждения. В Сеуле заявили, что ограничения с японской стороны являются политически мотивированным "экономическим возмездием" после того, как Верховный суд Южной Кореи в 2018 году приказал японским фирмам выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японской колонизации Корейского полуострова в 1910-45 годах.

В Сеуле заявили, что такой шаг японской стороны подорвет десятилетнее экономическое сотрудничество двух стран.

Южная Корея Япония

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