Рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного повышаются на Московской бирже в пятницу утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на негативных сигналах с внешних рынков и снижении большинства валют ЕМ.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,06-64,13 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 64,12 руб. (+4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро увеличился до 70,59 руб. (+6,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,4 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,03 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,7 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,03 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets. Инвесторы продолжают следить за ходом переговоров США и Китая в попытке оценить возможность заключения промежуточного торгового соглашения, учитывая обострение напряженности в отношениях двух стран в связи с ситуацией в Гонконге.

Китай предупредил Вашингтон, что примет "жесткие контрмеры" в случае продолжения американской поддержки антиправительственных выступлений в Гонконге, сообщает BBC.

На этой неделе президент Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии, который предусматривает ежегодную проверку автономного статуса Гонконга, что обеспечивает ему особый режим отношений с США. Особый статус, в частности, предусматривает неприменение американских санкций или пошлин, которые вводятся в отношении континентальной части КНР.

Подписание документа, как ожидается, приведет к ответным шагам со стороны Китая и затруднит достижение торгового соглашения. Трамп, однако, дал понять, что он не хотел бы отклонения отношений США и Китая от курса, на который они вышли в последнее время, и это дало трейдерам некоторую надежду на сохранение возможности заключения торгового соглашения, пишет агентство Bloomberg.

В заявлении министерства иностранных дел Китая говорится, что США открыто поддержали "преступные элементы, которые громили и поджигали учреждения, нападали на невинных граждан, проявляли неуважение к закону и ставили в опасность общественный порядок".

В четверг американские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, в пятницу на рынках США короткий день.

Цены на нефть эталонных марок незначительно меняются утром в пятницу. Участники торгов сфокусированы на ходе американо-китайских торговых переговоров и встрече ОПЕК+ 5-6 декабря. Эксперты ожидают продления сроков соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ по итогам декабрьской встречи, но не ожидают увеличения объемов, свидетельствуют результаты исследования Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени снизилась на 0,19% - до $63,15 за баррель. С начала текущей недели Brent подорожала на 0,4% и может завершить в плюсе четвертую неделю подряд.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,03% - до $58,13 за баррель. Цена WTI выросла на 0,4% с начала недели и примерно на 7% с начала ноября, ее подъем за неделю также может стать четвертым подряд.