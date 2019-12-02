В ВТБ предсказали замедление роста розничного кредитования по рынку вдвое

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Розничное кредитование в России в 2020 году замедлится примерно вдвое с 20% в 2019 году, ВТБ в следующем году планирует нарастить этот сегмент на уровне рынка, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель президента - председателя правления банка Анатолий Печатников.

"В сегменте кредитного бизнеса в следующем году мы прогнозируем серьезное сокращение темпов прироста в целом по стране: с 20% в 2019 году он упадет примерно вдвое. Уже сейчас это "затухание" становится все более очевидным. По итогам 2019 года мы покажем рост кредитного портфеля, сопоставимый с рынком, в каких-то бизнесах будем выше, например, в ипотеке. В следующем году тоже ставим себе задачу двигаться на уровне рынка", - сказал Печатников.

Он отметил, что уже происходит насыщение рынка розничного кредитования и органический рост этого направления за счет новых клиентов будет ограничен.

По словам Печатникова, часть клиентов банка демонстрируют исключительно сберегательную модель поведения, для них основная задача - это сохранение и приумножение накоплений. Однако, отметил он, есть заемщики, готовые кредитоваться, но они уже исчерпали свои возможности для получения новых кредитов.

Поэтому, делает он вывод, органический рост за счет новых потребителей в следующем году будет очень ограничен.

Кроме того, банкам становится менее выгодно кредитовать население из-за роста нагрузки на капитал в связи с мерами регулятора. "Маржинальность этого бизнеса резко сужается. Происходит сокращение процентных доходов в абсолютном выражении. Смотрите: когда ключевая ставка больше 10%, банк может рассчитывать на 4-5% маржи. Когда она 6%, у него уже всего 1,5-2% маржи. Это большой вызов для всей розницы страны, потому что мы и дальше по прогнозу до 2022 года будем жить в условиях низкой инфляции и сокращения ключевой ставки. Для этого мы и перестраиваем работу, переводя весь бизнес в цифровой канал без участия персонала, существенно сокращая административно-хозяйственные расходы", - добавил Печатников.

ВТБ в 2019 году планирует нарастить средства физлиц примерно на 11% - до 4,2 трлн рублей, тогда как рост рынка банк прогнозирует на 6-7%. "В следующем году по привлеченным средствам физлиц мы видим прирост рынка в 6%, сами хотим вырасти на 8%. Сейчас, конечно, рынок все активнее разворачивается в сторону инвестпродуктов, в этом году здесь взрывной рост", - отметил зампред ВТБ.