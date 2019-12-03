Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,13-64,18 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,15 руб./$1 (-3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 71,05 руб./EUR1 (-9 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,7 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,25 рубля.

Доллар при этом оказался на 26,47 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 7,7 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного растет к доллару и евро на старте торгов, корректируясь после заметного снижения накануне. Внимание рынков сосредоточено на новостях, касающихся политики США в сфере внешней торговли, при этом поддержку рублю оказывает рынок энергоносителей, демонстрирующий небольшое укрепление второй день подряд после сильного падения в конце прошлой недели.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Вашингтон может ввести импортные пошлины со ставкой до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на "цифровой налог" Франции, дискриминирующий американские компании.

В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о восстановлении заградительных пошлин на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии. Глава государства высказал недовольство обесцениванием национальных валют этих стран, что делает их поставки в Штаты более конкурентоспособными.

Также Трамп призвал Федеральную резервную систему принять меры с тем, чтобы другие страны больше не могли пользоваться преимуществом сильного доллара, занижая курсы своих валют.

Нефть

Цены на нефть растут во вторник на данных о снижении добычи в странах ОПЕК в преддверии предстоящего на этой неделе заседания нефтедобывающих стран. По данным Bloomberg, в ноябре добыча нефти в странах ОПЕК снизилась на 110 тыс. баррелей в сутки.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве выросла на 0,25% - до $61,07 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,43% - до $56,2 за баррель.

Позитивом для инвесторов также стали новости о том, что страны ОПЕК+ могут договориться о дополнительном сокращении добычи по итогам заседания на этой неделе. Об этом в воскресенье сообщил Ирак, хотя раньше представители участвующих в соглашении стран сигнализировали о нежелании идти на такой шаг.