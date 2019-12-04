Эксперты выяснили, что средний россиянин стал почти вдвое богаче с начала 2000-х

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Эксперты Всемирного банка (ВБ), оценив совокупный уровень благосостояния России в период с 2000 по 2017 года, пришли к выводу, что средний россиянин стал существенно богаче, но все равно сильно отстает от жителя развитых стран.

"Богатство" - один из критериев, при помощи которого ВБ стремится получить более качественную оценку экономики, нежели традиционная оценка ВВП. Богатство включает произведенный, человеческий и природный капитал, а также чистые иностранные активы.

"Типичный гражданин России в 2017 году был в 1,8 раза богаче, чем в 2000 году. Однако это значение составляет лишь около четверти от показателя богатства типичного жителя стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, объединяет 30 наиболее экономически развитых государств мира - ИФ)", - говорится в докладе ВБ.

Накопленный показатель богатства гражданина РФ составил около 8,9 млн рублей, или около $152,5 тыс. В период 2000-2017 гг. богатство на душу населения в России росло в несколько раз быстрее, чем в странах с высоким уровнем дохода, хотя эта динамика и начиналась с гораздо более низкой базы. "Вместе с тем, эти блестящие показатели роста богатства на душу населения были неравномерными. Высокие темпы роста, характерные для начала 2000-х годов, в последнее время снизились из-за застоя в росте человеческого капитала и сокращения нефтегазового богатства", - отмечено в докладе.

Проанализировав динамику двух показателей всеобщего процветания (рост доходов наименее обеспеченных 40 процентов населения и рост медианного дохода) в ВБ пришли к выводу, что "прирост общего процветания в России, который был весьма значительным в годы экономического бума (в нулевых - ИФ), в последние годы сокращался".

Доходы наименее обеспеченных 40% населения упали в период глобального финансового кризиса 2008-2009 гг., но затем быстро восстановились и начали расти, хотя и медленными темпами. Их рост остановился в 2012 году из-за ухудшения макроэкономических условий и падения цен на нефть. Затем, в 2012-2013 гг., в уровне доходов наблюдалась стагнация, за которой последовало снижение. Темпы роста медианного дохода также замедлились: после 9% в 2001-2008 гг., в 2009-2010 гг. они упали до 4,5%, а в 2010-2015 гг. - до 1,6%.

Человеческий капитал в России составляет самую большую долю совокупного богатства - 46% (в среднем по ОЭСР - 70%), доля произведенного капитала - 33%, природного - 20%.

"Для получения максимальной отдачи от богатства необходима государственная политика, направленная на изменение его структуры", - сказано в докладе. Там также отмечается, что "зависимость России от невозобновляемого природного капитала создает специфическую проблему развития, поскольку с "углеродным" богатством связаны растущие риски". Они обусловлены неопределенностью цен на ископаемое топливо в будущем и "крупномасштабными инициативами", призванными снизить зависимость мировой экономики от углеводородов, указывают эксперты ВБ.

Рекомендации ВБ по реформированию российской экономики

Из-за своей структуры активов российская экономика "оказывается уязвимой перед структурными последствиями международных, региональных и отечественных инициатив, призванных помочь в решении проблемы изменения климата, сохранить биоразнообразие, сократить масштабы загрязнения атмосферного воздуха, а также объёмы поступающего в окружающую среду пластика", предупреждает ВБ. "Эти последствия могут принять форму технологий и стратегий, направленных на снижение спроса на ископаемые виды топлива, а также мер, ограничивающих доступ на рынок промышленной продукции, при производстве которой имело место существенное воздействие на окружающую среду", - говорится в докладе. Положительный пример - снижение объёмов выбросов углерода за счёт использования гидроэнергетики при производстве алюминия, которое "может в ближайшем будущем обеспечить продукции отрасли преимущество с точки зрения цен и доступа на рынок".

Важным условием для диверсификации экономики ВБ называет сохранение бюджетного правила. "Новое бюджетное правило существенно снизило влияние волатильности цен на нефть на экономику, и будет важно в дальнейшем воздерживаться от инвестирования средств Фонда национального благосостояния во внутренние активы", - сказано в исследовании.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе ВБ считает важным повысить размер акцизов на топливо и ввести дифференцированные ставки налогообложения с учётом социальных и экологических издержек, связанных с использованием топлива, а также рассмотреть возможность введения "углеродных налогов" или других механизмов взимания платы за выбросы углерода.

Среди мер, которые помогут улучшить показатели РФ в области человеческого капитала, авторы доклада называют наращивание потенциала университетского образования, повышение качества системы профессионально-технического образования, повышение роли первичной медико-санитарной помощи, включая диагностику и профилактику заболеваний.

Чтобы увеличить произведённый капитал, потребуется улучшить инвестиционный климат, пишет ВБ. "Это можно сделать путем создания равных условий для компаний, улучшения условий конкуренции и оптимизации нормативных требований", - сказано в докладе. Эксперты ВБ призывают бороться с картелями, особенно в сфере госзакупок, добиваться прозрачности при предоставлении мер господдержки и льгот.