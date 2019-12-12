Акции "Сургутнефтегаза" подскочили на 5% и достигли уровней месячной давности без новостей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" утром в четверг возобновили ралли и достигли уровней месячной давности, выйдя в лидеры роста среди blue chips в отсутствие новостей.

К 10:22 по Москве акции компании на "Московской бирже" подорожали до 47,34 рубля (+5,1%) при объеме торгов более 1,51 млрд рублей.

"Префы" "Сургутнефтегаза" также подросли - до 37,445 рубля (+1,8%), при объеме торгов 0,147 млрд рублей.

Индекс МосБиржи вырос до 2971,57 пункта (+0,6%), индекс РТС поднялся до 1480,51 пункта (+1,2%).