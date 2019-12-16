Рынок акций РФ обновил максимумы по индексу МосБиржи и бумагам "Норникеля"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник растет вслед за мировыми площадками и нефтью после согласования на прошлой неделе торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также отказа США от введения пошлин для китайских товаров с 15 декабря; индекс МосБиржи и бумаги "Норникеля" обновили исторические максимумы.

К 16:45 по московскому времени индекс МосБиржи составил 3009,55 пункта (+0,4%, максимум сессии и новый пик - 3010,3 пункта), индекс РТС - 1513,6 пункта (+0,8%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,3%.

Доллар просел до 62,64 рубля (-0,26 рубля).

Лидерами роста выступают обновившие свои максимумы акции "Норникеля" (+2,3%, до 19,912 тыс. рублей), также выросли бумаги "РусАла" (+1,8%), "Мобильных телесистем" (+1,5%), "Яндекса" (+1,3%), "Северстали" (+1,1%), ВТБ (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Газпрома" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,5%).

Просели бумаги "Мечела" (-1%), "Интер РАО" (-0,8%), "Ростелекома" (-0,5%), "Россетей" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1%).

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста к вечеру в понедельник выступают "префы" "ОМЗ" (+23,9%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+17,2%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+12,1%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,1%), "Селигдара" (+6,8% и +4,4% "префы"), "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+3,2%), акции ПАО "Мультисистема" (+1,7%), ADR Qiwi (+1,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (-7,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-6,1%), "Мостотреста" (-4,6%), GDR X5 Retail (-3%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (-2,9%) и откатились после отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" акции "М.Видео" (-3,7%, до 563,1 рубля, дивиденды за 9 месяцев - 33,37 рубля на акцию) и "Детского мира" (-4,5%, до 94,3 рубля, дивиденды за 9 месяцев - 5,06 рубля на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:45 по Москве составил 33,712 млрд рублей (из них 5,632 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 4,434 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Ситуация со сделкой США-Китай

Индексы в США в минувшую пятницу, 13 декабря, умеренно подросли на фоне известий от Минторга КНР о согласовании с США текста документа по первой фазе двусторонней торговой сделки, который предусматривает поэтапную отмену американских пошлин на китайские товары. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что стороны согласовали первую фазу торговой сделки, и объявил, что не будет вводить планировавшиеся на 15 декабря дополнительные пошлины на товары из КНР. "Штрафные пошлины, которые были запланированы на 15 декабря, не будут введены, так как мы добились согласования сделки", - написал он в твиттере.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,8-2,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в воскресенье, 15 декабря, что согласованное с КНР соглашение - очень хорошее, хотя не решает все спорные вопросы между сторонами, а его подписание, как ожидается, пройдет в начале января 2020 года.

Опубликованные в понедельник статданные показали, что темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось. Объем промпроизводства вырос на 6,2% в годовом выражении после подъема на 4,7% в октябре, эксперты в среднем ожидали роста промпроизводства на 5%, свидетельствуют данные Trading Economics. Розничные продажи выросли на 8% в годовом выражении после подъема на 7,2% в октябре, ожидался рост на 7,6%.

Нефть к вечеру в понедельник возобновила рост после локальной коррекции, цена Brent находится на $0,7 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 13 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 16:45 по Москве составила $65,5 за баррель (+0,4% и +1,6% в пятницу), февральская цена WTI - $60,11 за баррель (+0,2% и +1,5% в пятницу).