Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне снижающихся котировок нефти

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в среду утром; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,48-62,54 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,51 руб. (+9,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 69,63 руб. (+3,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,05 копейки к уровню закрытия вторника, до 65,71 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,01 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 5,51 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти, котировки которой опускаются на данных Американского института нефти (API) о существенном увеличении запасов нефти в США.

Во вторник цены как Brent, так и WTI выросли по итогам четвертой сессии подряд и на закрытие рынка были максимальными с 16 сентября. Подъему цен способствовал оптимизм трейдеров в отношении промежуточной торговой сделки США-КНР и ее последствий для спроса на нефть.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени снизилась на 0,54% - до $65,74 за баррель. По итогам торгов во вторник фьючерсы подорожали на 1,16%, до $66,1 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,74% - до $60,42 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена контракта поднялась на 1,21%, до $60,94 за баррель.

Данные Американского института нефти, обнародованные во вторник, показали, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 4,7 млн баррелей, запасы бензина подскочили на 5,6 млн баррелей - максимальными темпами с января.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду в 18:30 по московскому времени. По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе снизились на 2,5 млн баррелей, запасы бензина - увеличились на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - 600 тыс. баррелей.