Рубль немного подорожал к доллару и евро

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Утром в пятницу на "Московской бирже" курс рубля к доллару и евро растет на позитивной динамике валют emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,37-62,45 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на полторы копейки, курс составил 62,39 рубля за доллар. Евро подешевел на 5,25 копейки до 69,36 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 3,2 копейки к уровню закрытия четверга, до 65,53 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,83 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 22,77 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на старте торгов, следуя за динамикой валют emerging markets, продолжающих отыгрывать оптимизм в отношении промежуточной торговой сделки США-КНР. Инвесторы в пятницу ждут окончательных данных об изменении ВВП США в третьем квартале, которые министерство торговли страны опубликует в 16:30 по Москве, чтобы оценить последствия торговой войны на экономику США.

Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются в пятницу после повышения днем ранее до максимумов с середины сентября. При этом котировки могут продемонстрировать подъем по итогам третьей недели подряд.

Позитивное влияние на рынок оказали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также оптимизм вокруг первой фазы торгового соглашения, сообщает MarketWatch.

К 10:01 февральские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,1%, до $66,57 за баррель, февральские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке дешевели на 0,1%, до $61,1 за баррель. Нефть может продемонстрировать подъем по итогам третьей недели подряд.