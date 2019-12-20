Поиск

Рубль немного подорожал к доллару и евро

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Утром в пятницу на "Московской бирже" курс рубля к доллару и евро растет на позитивной динамике валют emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,37-62,45 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на полторы копейки, курс составил 62,39 рубля за доллар. Евро подешевел на 5,25 копейки до 69,36 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 3,2 копейки к уровню закрытия четверга, до 65,53 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,83 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 22,77 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на старте торгов, следуя за динамикой валют emerging markets, продолжающих отыгрывать оптимизм в отношении промежуточной торговой сделки США-КНР. Инвесторы в пятницу ждут окончательных данных об изменении ВВП США в третьем квартале, которые министерство торговли страны опубликует в 16:30 по Москве, чтобы оценить последствия торговой войны на экономику США.

Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются в пятницу после повышения днем ранее до максимумов с середины сентября. При этом котировки могут продемонстрировать подъем по итогам третьей недели подряд.

Позитивное влияние на рынок оказали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также оптимизм вокруг первой фазы торгового соглашения, сообщает MarketWatch.

К 10:01 февральские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,1%, до $66,57 за баррель, февральские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке дешевели на 0,1%, до $61,1 за баррель. Нефть может продемонстрировать подъем по итогам третьей недели подряд.

Московская биржа США WTI Brent

Новости по теме

Новости

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

Российско-украинский газовый конфликт

Москва и Киев договорились о транзите газа. Обобщение

Москва и Киев договорились о транзите газа. Обобщение

"Победа" запросила допуски к рейсам из Сибири в Таиланд

Сенат США одобрил бюджет на 2020 год

Российско-украинский газовый конфликт

Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в пятницу в Минске

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Путин: пресс-конференция - 2019

Путин предложил разобраться с проблемой наемников в Донбассе

Путин предложил разобраться с проблемой наемников в Донбассе
Путин: пресс-конференция - 2019

Путин обещал не отменять плоские тарифы "Аэрофлота" для полетов на Камчатку

"Ростелеком" отменит результаты конкурса по закупкам планшетов для переписи населения

Бизнес предупредил о падении производства игристых вин из-за закона о виноделии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');