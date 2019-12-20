Цена на газ в Нидерландах упала рекордными темпами на соглашении Москвы и Киева

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цена природного газа в Нидерландах упала максимальными темпами с августа на информации о том, что Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа.

Январские фьючерсы на газ в ходе торгов на ICE Endex в Амстердаме подешевели на 8,7% - до 13,7 евро за мВт.ч. Фьючерсы на газ с поставкой в следующем месяце на лондонской площадке ICE Futures упали в цене на 7,1% - до 36,32 пенса за терм ($4,73 за 1 млн британских тепловых единиц, BTU).

Россия и Украина проработали проект протокола о будущих договоренностях по транзиту российского газа в ЕС, и в ближайшее время его предстоит согласовать, сообщил в пятницу министр энергетики РФ Новак. Ранее замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа после длительных переговоров в Германии.

Российско-украинские переговоры по газу в Берлине в четверг, 19 декабря, продлились почти восемь часов. От России во встрече участвовали предправления "Газпрома" Алексей Миллер и Новак, от Украины - Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Переговоры по газу с Украиной продолжатся в пятницу в Минске, сообщили журналистам в "Газпроме".

Между тем, ранее источник в российской делегации сообщал, что частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" $3 млрд, присужденных "Нафтогазу Украины" по решению Стокгольмского арбитража.