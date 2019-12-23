Правительство Таджикистана утвердило миграционное соглашение с Россией

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Таджикистана утвердило подписанное 17 апреля 2019 года в Москве Соглашение между правительствами Таджикистана и России об организованном наборе граждан страны на временную трудовую деятельность на территории России, сообщает информационное агентство "Авеста".

Отмечается, что соответствующее постановление было подписано президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 12 декабря текущего года.

Реализация соглашения поручена министерству труда, миграции и занятости населения Таджикистана совместно с соответствующими министерствами и ведомствами, после чего таджикский МИД должен будет уведомить российскую сторону о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

17 декабря данное его ратифицировала российская Госдума.

В пояснительных материалах говорится, что соглашение "предусматривает возможность комплексной подготовки гражданина Республики Таджикистан в стране его проживания для осуществления им временной трудовой деятельности" в России. Уполномоченные органы власти страны должны информировать своих граждан о возможности трудоустройства в РФ в порядке организованного набора, о подборе кандидатов на трудоустройство с необходимыми квалификацией и опытом работы, профподготовке, переподготовке и повышении квалификации в соответствии с потребностью работодателя. Также соискателей будут проверять на предмет их нахождения в международном или межгосударственном розыске и на наличие у них непогашенной или неснятой судимости.