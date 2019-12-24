Топ-менеджер "Нафтогаза" заявил о рисках невыполнения газовых договоренностей с "Газпромом"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Украинская сторона работает над системой договоров, которые минимизируют или полностью исключат риск того, что "Газпром" после отказа НАК "Нафтогаз Украины" от исков к российской компании откажется от договоренностей по транзиту, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Это очень сложное такое дело, поэтому есть риск того, что даже эти договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы", - сказал он в эфире украинского телеканала в понедельник вечером.

"Я надеюсь, что конструктивная, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло", - отметил Витренко.

Он добавил, что в "Нафтогазе" рассчитывают на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины для подписания документов уже на этой неделе.

"Мы все же надеемся, что мы выйдем на конец недели на подписание всех документов", - заявил топ-менеджер НАК.

Подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020г. - 65 млрд куб. м, 2021-2024 - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.

В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.