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Топ-менеджер "Нафтогаза" объяснил срыв рабочего варианта на переговорах

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Рабочий вариант посредничества европейской компании между "Газпромом" и украинским оператором газотранспортной системы сорвался из-за отказа европейской стороны, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Вариант рассматривали 19 декабря на трехсторонних переговорах Украина-Россия-Евросоюз в Берлине. Европейская компания должна была получать газ на российско-украинской границе.

Витренко ожидает, что многие компании, которые раньше получали газ от "Газпрома" в Словакии, Австрии, Германии, Франции, Италии, будут получать газ на границе Украина-РФ. По задумке, они смогут продавать газ, в частности, самой Украине по цене ниже европейской.

Нафтогаз Юрий Витренко

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