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Рубль слегка вырос к доллару и евро на фоне подорожавшей нефти

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро слегка понижаются на Московской бирже во вторник утром, рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,25-62,31 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,25 руб. (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 69,03 руб. (-1,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,6 копейки к уровню закрытия понедельника, до 65,3 рубля.

Доллар при этом оказался всего на 0,01 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,47 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка повышается к доллару и евро на старте торгов на фоне дорожающей нефти. При этом участники торгов постепенно сокращают активность перед рождественскими каникулами на западных биржах. Во вторник биржи в США, а также в Великобритании и ряде европейских стран будут работать в сокращенном режиме, а в среду основные торговые площадки будут закрыты.

На рынках сохраняются надежды на дальнейшее продвижение в торговых переговорах между США и Китаем. Как сообщило министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года.

План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Ранее в этом месяце Китай и США сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.

Цены на нефть эталонных марок немного повышаются во вторник. Активность торгов, вероятнее всего, будет достаточно низкой в преддверии рождественских праздников. Можно ожидать волатильной сессии, отмечают аналитики Oanda.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,2% - до $66,52 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются к этому времени на 0,13% - до $60,6 за баррель.

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