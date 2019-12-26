Путин предложил депутатам отменить статью о преступных авторитетах для глав компаний

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин внес пакет поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, которые, в частности не допускают приравнивание руководителей или создателей юридических лиц к лидерам преступных сообществ.

В частности, поправки в статью 210 об организации преступного сообщества или участия в нем гласят, что учредители, руководители и сотрудники организации-юрлица "не подлежат уголовной ответственности по настоящей статье только в силу организационно-штатной структуры организации и (или) ее структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности". Исключение предусмотрено для ситуаций, когда эта компания или ее структура заведомо создаются для совершения тяжких преступлений.

В пояснительной записке к поправкам говорится, что "в судебно-следственной практике в последнее время наметилась тревожная тенденция, проявляющаяся в том, что положения названной статьи применяются формально в отношении учредителей, руководителей и сотрудников организаций, которые осуществляют обычную экономическую и иную деятельность и никак не связаны с профессиональной организованной преступностью". В этих случаях дополнительная квалификация действий бизнесменов позволяет их арестовывать, отметил автор законопроекта.

В поправках также говорится, что человек, совершивший хотя бы одно преступление из прописанных в статье 210, но прекративший участие в ОПС или давший показания на сообщников, "освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления".

Законопроект также корректирует в Уголовном кодексе правила определения крупного и особо крупного размера недоимки по налоговым преступлениям в статьях об уклонении от налогов.

Сейчас статья 198 УК предусматривает, что при уклонении физического лица от уплаты налогов недоимка может быть отнесена к разряду крупной, если она исчисляется в пределах трех финансовых лет подряд, ее общий размер выше 900 000 рублей, а сумма более 10% от общей суммы обязательных платежей, либо если недоимка (без привязки к годам и общей массе неуплаченных налогов) выше 2,7 млн рублей. Для особо крупного размера эти пределы составляют либо за три года подряд 4,5 млн рублей и 20%, либо недоимка выше 13,5 млн рублей.

Поправки предполагают отказ от исчисления недоимки в пределах трех лет подряд. Остаются только твердые пороговые значения, при которых налоговое преступление в отношении физлиц будет относиться к крупным или особо крупным: от 2,7 млн рублей и от 13,5 млн рублей соответственно. В этом случае нет привязки к годам, следствию также не придется выяснять, какова доля неуплаченных налогов в общей массе.

При уклонении от уплаты налогов предприятием (статья 199 УК) недоимка может быть квалифицирована крупной, если за период в пределах трех финансовых лет подряд ее размер свыше 5 млн рублей и более 25% от общей суммы обязательных платежей, либо недоимка превышает 15 млн рублей. Для особо крупного размера эти пределы составляют либо за три года 15 млн рублей и выше 50%, либо 45 млн рублей соответственно.

Поправки оставляют только твердые пороговые значения, при которых налоговое преступление компании будет считаться совершенным в крупном или особо крупном размере: 15 млн рублей и 45 млн рублей соответственно.

Правительство и Верховный суд направили положительные заключения на законопроект.