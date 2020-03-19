Госдума уточнила аспекты применения статьи о преступном сообществе в отношении бизнеса

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон, который уточняет нормы Уголовного кодекса (УК) РФ в части ответственности за организацию преступного сообщества и "занятие высшего положения в преступной иерархии", исключив из данных статей нормы, которые могут затронуть предпринимателей.

Поправки были внесены президентом РФ в декабре 2019 года.

В статью 210 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за организацию преступного сообщества или преступной организации либо участие в них, предлагается внести уточнение.

"Указывается, что под действие данной статьи не подпадают учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники юридических лиц или их структурных подразделений только в силу организационно-штатной структуры организации и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией, либо в связи с осуществлением организацией предпринимательской или иной экономической деятельности", - пояснил ранее журналистам глава комитета по законодательству Госдумы Павел Крашенинников.

Исключение составляют случаи, когда такая организация (или ее структурное подразделение) была заведомо создана для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений.

"Правоохранительные органы впредь будут обязаны доказать, что коммерческая организация, компания изначально умышленно создавалась под незаконные цели", - сказал Путин 15 января в послании Федеральному собранию в связи с предложенной им законодательной инициативой по корректировке Уголовного законодательства.

Он сообщил, что внес в Госдуму и попросил законодателей поддержать поправки в УК РФ, которые "убирают размытые нормы уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Глава государства пояснил, что речь идет о статье 210 УК РФ, предусматривающей ответственность за создание ОПС.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.