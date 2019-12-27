Поиск

На Кунашир завезли бензин после перебоев на АЗС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - На остров Кунашир, где с начала декабря на автозаправках закончились бензин и солярка, завезли нефтепродукты, сообщила вице-мэр Южно-Курильского района Наталья Савочкина.

Бензин и дизельное топливо на остров доставила компания ООО "К-Маркет". Ее судно уже разгрузили и развезли по АЗС. Цены остались прежними.

"В начале следующей недели ожидаем еще одну партию топлива, ее завезет ООО "ТСК". Таким образом, проблема с топливом на АЗС закрыта", - заверила чиновница.

По ее словам, эти компании в дальнейшем будут заранее сообщать муниципальным властям о сроках очередных поставок топлива на остров, а чиновники будут следить, чтобы сроки не срывались.

Заправки на острове с начала декабря были без топлива из-за штормов погоды и проблем у поставщиков с поиском в Приморском крае нужной партии топлива и свободного судна для его транспортировки на Курилы.

Поставщики топлива - ООО "К-Маркет" и ООО "ТСК", - завозят на остров нефтепродукты из Приморского края. На заправке в Южно-Курильске бензин продают по цене от 61 рубля до 64 рублей за литр, солярку - по 63 рубля за литр.

Экстренные службы и социальные учреждения (пожарные, медучреждения, правоохранительные структуры и другие) имеют свои резервы топлива, которые им завозят централизованно их областные и территориальные ведомства.

Местные жители, наученные опытом, создают свои запасы топлива на случай таких перебоев на АЗС.

Кунашир Южно-Курильск АЗС К-Маркет ТСК Приморье Наталья Савочкина

Новости

Банки мира анонсировали самое масштабное сокращение персонала с 2015 года

Источник раскрыл детали расширенных санкций России против украинских товаров

Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
Дело Baring Vostok

Фигурант "дела Baring Vostok" передумал признавать вину

Итоги года: 2019

Российский ритейл ведет обедневшего потребителя в цифровое завтра

Российский ритейл ведет обедневшего потребителя в цифровое завтра

Минпромторг выступил против лимита беспошлинных интернет-покупок в 20 евро

Минпромторг выступил против лимита беспошлинных интернет-покупок в 20 евро

ФАС признала HeadHunter виновной в ущемлении поставщиков софта для подбора персонала

Силуанов подтвердил обсуждение потенциального выкупа акций Сбербанка у ЦБ

Новак сообщил о возможности достроить "Северный поток 2" за несколько месяцев

Итоги года: 2019

Российский автопром - от двузначного роста к неоднозначному будущему

Российский автопром - от двузначного роста к неоднозначному будущему
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');