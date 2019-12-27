На Кунашир завезли бензин после перебоев на АЗС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - На остров Кунашир, где с начала декабря на автозаправках закончились бензин и солярка, завезли нефтепродукты, сообщила вице-мэр Южно-Курильского района Наталья Савочкина.

Бензин и дизельное топливо на остров доставила компания ООО "К-Маркет". Ее судно уже разгрузили и развезли по АЗС. Цены остались прежними.

"В начале следующей недели ожидаем еще одну партию топлива, ее завезет ООО "ТСК". Таким образом, проблема с топливом на АЗС закрыта", - заверила чиновница.

По ее словам, эти компании в дальнейшем будут заранее сообщать муниципальным властям о сроках очередных поставок топлива на остров, а чиновники будут следить, чтобы сроки не срывались.

Заправки на острове с начала декабря были без топлива из-за штормов погоды и проблем у поставщиков с поиском в Приморском крае нужной партии топлива и свободного судна для его транспортировки на Курилы.

Поставщики топлива - ООО "К-Маркет" и ООО "ТСК", - завозят на остров нефтепродукты из Приморского края. На заправке в Южно-Курильске бензин продают по цене от 61 рубля до 64 рублей за литр, солярку - по 63 рубля за литр.

Экстренные службы и социальные учреждения (пожарные, медучреждения, правоохранительные структуры и другие) имеют свои резервы топлива, которые им завозят централизованно их областные и территориальные ведомства.

Местные жители, наученные опытом, создают свои запасы топлива на случай таких перебоев на АЗС.