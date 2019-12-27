Банки мира анонсировали самое масштабное сокращение персонала с 2015 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Банки по всему миру объявляют о планах сокращения рабочих мест, которое может стать самым масштабным за последние четыре года, урезая расходы на фоне замедления роста мировой экономики и перехода на цифровые технологии, пишет в пятницу Bloomberg.

По данным компаний и профсоюзов, которые приводит агентство, в текущем году более 50 банков анонсировали сокращение в общей сложности 77 тыс. 780 рабочих мест, что является максимальным показателем с 2015 года, когда под сокращение попали 91 тыс. 448 человек. На банки Европы, которые испытывают дополнительную нагрузку в условиях отрицательных процентных ставок, приходится примерно 82% от общего объема сокращений.

С учетом показателя за 2019 год общий объем сокращений в банках за последние шесть лет превысит 425 тыс. рабочих мест. Однако, как отмечает Bloomberg, реальное число может быть еще выше, поскольку многие банки производят увольнения, не разглашая своих планов.

Последним из банков, объявивших о сокращении персонала, стал Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, который намерен уволить около 1,5 тыс. сотрудников, по словам источников Bloomberg, знакомых с планами банка. Глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявлял, что банк сократит примерно 2% штата.

В отличие от Соединенных Штатов, где правительственные программы и растущие процентные ставки позволили банкам быстро восстановиться после финансового кризиса, банки в Европе все еще не могут до конца оправиться. Многим из них приходится увольнять сотрудников и продавать активы, чтобы поддержать прибыльность.

В лидерах по объему планируемых сокращений в Европе оказался Deutsche Bank AG. Крупнейший банк Германии, находящийся в процессе реорганизации бизнеса, намерен избавиться от 18 тыс. сотрудников до конца 2022 года.

Финансовые организации, по всей видимости, продолжат объявлять о сокращении персонала и в следующем году. Как рассказали источники Bloomberg ранее в декабре, швейцарская банковская группа Julius Baer Group Ltd. рассматривает возможность сокращения расходов в связи с ужесточением конкуренции и снижением прибыльности. Испанский банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, по сообщениям СМИ, планирует урезать количество рабочих мест в подразделении клиентских решений, но сокращение может затронуть и другие сегменты его бизнеса.

В сентябре стало известно, что банки по всему миру в 2019 году объявили о сокращении около 60 тыс. сотрудников, причем практически все увольнения пришлись на Европу.