Банки по всему миру объявили о планах сокращения 60 тысяч сотрудников

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Банки по всему миру в 2019 году объявили о сокращении около 60 тыс. сотрудников, причем практически все увольнения приходятся на Европу.

Это обусловлено отрицательными процентными ставками и замедлением темпов роста экономики, что подталкивает финансовые организации к урезанию расходов, отмечает агентство Bloomberg. В частности, на прошлой неделе германский Commerzbank обнародовал планы ликвидации 4,3 тыс. позиций, углубляя реструктуризацию, начатую три года назад.

В результате число объявленных сокращений достигло 58,2 тыс., и почти 90% (свыше 52,4 тыс.) приходится на европейские банки. В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель составляет чуть более 500 человек, в Северной Америке - 2,77 тыс., на Ближнем Востоке и в Африке - менее 2,5 тыс. сотрудников.

В число лидеров по темпам увольнений входят банки Германии, экономика которой в значительной степени зависит от экспорта. Так, крупнейший германский представитель отрасли Deutsche Bank намерен уволить 18 тыс. сотрудников до конца 2022 года.

Испанский Santander объявил о сокращении свыше 5,4 тыс. рабочих мест, британские HSBC и Barclays - соответственно 4 тыс. и 3 тыс., российский Альфа-банк - 3 тыс.

Между тем европейские финкомпании наращивают персонал в технологической сфере и комплаенсе (системе контроля бизнес-процессов в банке). Например, Commerzbank планирует добавить около 2 тыс. позиций в этих областях.