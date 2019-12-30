Переговоры по транзиту газа через Украину не уложились в выходные

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры российской и украинской делегаций, направленные на формализацию и исполнение договоренностей о сотрудничестве в газовой сфере, начались в австрийской столице в четверг, продолжились в пятницу и шли все выходные.

В субботу поздно вечером глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию пока нет - "борьба идет за каждую запятую".

Вечером в воскресенье "Газпром" заявил о прибытии в Вену на место встречи партнеров руководства компаний, ответственных за подписание подготовленных документов: "Все уполномоченные руководители со стороны Газпрома и украинских компаний и министерств находятся в Вене для окончательного согласования пакета документов в соответствии с протоколом от 20 декабря".

Министр юстиции Денис Малюська, уполномоченный подписать мировое соглашение с "Газпромом" по штрафу Антимонопольного комитета (АМКУ), опубликовал фотографию, которая свидетельствовала о начале подписания документов в рамках минского газового протокола. В свою очередь глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, комментируя фотографию Малюськи в соцсети "Фейсбук", отметил: "Ждите... дальше будет".

В ночь на понедельник эти новости продолжения не получили, развитие событий ожидается днем 30 декабря.

Подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража (эти деньги "Газпром" уже выплатил в пятницу), отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020г. - 65 млрд куб. м, 2021-2024 - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.

В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей между ОГТСУ и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между "Нафтогазом" и ОГТСУ.