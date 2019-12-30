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"Нафтогаз" рекомендовал ждать официальных сообщений о переговорах с "Газпромом"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Говорить об итогах газовых переговоров с ПАО "Газпром" еще преждевременно, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Об этом он написал в своем фейсбуке. Витренко сейчас находится в Вене, где пятый день идут газовые переговоры.

Ранее стало известно, что Украина и ПАО "Газпром" подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу по делу о наложенном на "Газпром" штрафе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на $7,4 млрд.

Как сообщал заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

О достижении договоренностей по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины стало известно 21 декабря. Тогда же было определено, что "Газпром" выплатит "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Нафтогаз Газпром Украина

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