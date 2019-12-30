Поиск

YouTube с января ограничит сбор данных при просмотре видео для детей

YouTube с января ограничит сбор данных при просмотре видео для детей
Фото: Reuters

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Видеосервис YouTube с января 2020 года ограничит сбор данных при просмотре видео для детей из-за требований Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC).

Компания запретит оставлять комментарии под детским контентом, а также использовать другие способы повышения количества просмотров, включая всплывающие предложения других видео.

Также детские видео не будут сопровождаться персонализированной рекламой на основе данных Google о пользователе. Это может привести к снижению рекламных доходов, а также к сокращению предложения контента для детей. Контекстная реклама, которая зависит от содержания интернет-страницы, будет по-прежнему разрешена.

В миреGoogle заплатит штраф в $170 млн за нарушение конфиденциальности детейGoogle заплатит штраф в $170 млн за нарушение конфиденциальности детейЧитать подробнее

YouTube вводит изменения после того, как FTC обвинила видеосервис в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в интернете). По мнению FTC, YouTube собирал персональные данные детей, на основе которых для них отбирались рекламные объявления.

YouTube не признал нарушений, но в сентябре выплатил штраф в $170 млн и согласился помечать детский контент.

Компания давно заявляла, что платформа не предназначена для детей младше 13 лет и что аккаунты пользователей, не достигших этого возраста, удаляются. У компании есть приложение для детей YouTube Kids, в котором запрещена персонализированная реклама.

Основная платформа YouTube все равно входит в число самых популярных среди пользователей младше 13 лет. По данным FTC, YouTube использовал это для привлечения рекламодателей.

YouTube США

Новости по теме

Новости
Итоги года: 2019

Российская экономика адаптировалась к новым условиям, но никого этим не обрадовала

Российская экономика адаптировалась к новым условиям, но никого этим не обрадовала
Итоги года: 2019

Государство и нефтехимия - борьба за выживание

Состояние богатейших людей мира в 2019 году выросло на четверть

Состояние богатейших людей мира в 2019 году выросло на четверть

Мантуров уточнил планы правительства по повышению утильсбора в 2021-22 гг.

Рынок IPO не оправдал ожиданий инвесторов в 2019г, вызвав много разочарований

Рынок IPO не оправдал ожиданий инвесторов в 2019г, вызвав много разочарований

Суд признал банкротом Антипинский НПЗ

Итоги года: 2019

Торги недрами - хватай, что есть!

Торги недрами - хватай, что есть!
Итоги года: 2019

Фонд нездорового благосостояния

Фонд нездорового благосостояния
Российско-украинский газовый конфликт

"Газпром" заплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

"Газпром" заплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем
Итоги года: 2019

Российская электроэнергетика: кто пережил реформы, не страшится перемен

Российская электроэнергетика: кто пережил реформы, не страшится перемен
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');