YouTube с января ограничит сбор данных при просмотре видео для детей

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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Видеосервис YouTube с января 2020 года ограничит сбор данных при просмотре видео для детей из-за требований Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC).

Компания запретит оставлять комментарии под детским контентом, а также использовать другие способы повышения количества просмотров, включая всплывающие предложения других видео.

Также детские видео не будут сопровождаться персонализированной рекламой на основе данных Google о пользователе. Это может привести к снижению рекламных доходов, а также к сокращению предложения контента для детей. Контекстная реклама, которая зависит от содержания интернет-страницы, будет по-прежнему разрешена.

YouTube вводит изменения после того, как FTC обвинила видеосервис в нарушении закона о защите конфиденциальности детей в интернете). По мнению FTC, YouTube собирал персональные данные детей, на основе которых для них отбирались рекламные объявления.

YouTube не признал нарушений, но в сентябре выплатил штраф в $170 млн и согласился помечать детский контент.

Компания давно заявляла, что платформа не предназначена для детей младше 13 лет и что аккаунты пользователей, не достигших этого возраста, удаляются. У компании есть приложение для детей YouTube Kids, в котором запрещена персонализированная реклама.

Основная платформа YouTube все равно входит в число самых популярных среди пользователей младше 13 лет. По данным FTC, YouTube использовал это для привлечения рекламодателей.