Exxon Mobil добилась в суде отмены штрафов в $2 млн за сотрудничество с "Роснефтью"

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Окружной суд Далласа отменил штрафы в $2 млн, которую Минфин США наложил на нефтяную корпорацию Exxon Mobil за сделки с "Роснефтью" вопреки санкциям, введенным против главы компании Игоря Сечина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение судьи Джейн Бойл.

По мнению судьи, Exxon не была достаточным образом проинформирована, что ее соглашения, заключенные с "Роснефтью" в 2014 году, нарушат ограничения, введенные из-за Крыма.

Exxon в иске указала, что ее незаконно наказали за сотрудничество с "Роснефтью", которая сама не была под санкциями на тот момент. Ограничения были введены только в отношении Сечина, подпись которого стояла под заключенными контрактами. В Exxon читают, что ее оштрафовали в 2017 году только из-за этой подписи и что в Минфине допустили "произвольное и капризное" толкование исполнительного указа президента Барака Обамы о санкциях.

В Exxon затем заявили, что приветствуют решение судьи Бойл. Получить комментарий Минфина США агентству Bloomberg пока не удалось.