Поиск

Exxon Mobil добилась в суде отмены штрафов в $2 млн за сотрудничество с "Роснефтью"

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Окружной суд Далласа отменил штрафы в $2 млн, которую Минфин США наложил на нефтяную корпорацию Exxon Mobil за сделки с "Роснефтью" вопреки санкциям, введенным против главы компании Игоря Сечина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение судьи Джейн Бойл.

По мнению судьи, Exxon не была достаточным образом проинформирована, что ее соглашения, заключенные с "Роснефтью" в 2014 году, нарушат ограничения, введенные из-за Крыма.

Exxon в иске указала, что ее незаконно наказали за сотрудничество с "Роснефтью", которая сама не была под санкциями на тот момент. Ограничения были введены только в отношении Сечина, подпись которого стояла под заключенными контрактами. В Exxon читают, что ее оштрафовали в 2017 году только из-за этой подписи и что в Минфине допустили "произвольное и капризное" толкование исполнительного указа президента Барака Обамы о санкциях.

В Exxon затем заявили, что приветствуют решение судьи Бойл. Получить комментарий Минфина США агентству Bloomberg пока не удалось.

Exxon Mobil Роснефть США Минфин Игорь Сечин Крым Даллас

Новости

Медведев и Лукашенко договорились о поставках углеводородов без контрактов

Лукашенко поручил завершить переговоры с РФ по нефти и начать альтернативные поставки

Итоги года: 2019

Рубль уверенно вырос к доллару и евро по итогам 2019 года

Рубль уверенно вырос к доллару и евро по итогам 2019 года

Инфляция в РФ в 2019 году составила 3%

Инфляция в РФ в 2019 году составила 3%

В Кремле предложили не обсуждать "апокалиптические сценарии" в переговорах с Белоруссией

Итоги года: 2019

Российские порты - маршрут к консолидации с заходом на Севморпуть

Российские порты - маршрут к консолидации с заходом на Севморпуть
Итоги года: 2019

Рост российских индексов в 2019 г. превзошел показатели ведущих мировых фондовых индикаторов

Итоги года: 2019

Российская экономика адаптировалась к новым условиям, но никого этим не обрадовала

Российская экономика адаптировалась к новым условиям, но никого этим не обрадовала
Итоги года: 2019

Государство и нефтехимия - борьба за выживание

YouTube с января ограничит сбор данных при просмотре видео для детей

YouTube с января ограничит сбор данных при просмотре видео для детей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');