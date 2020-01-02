Добыча нефти в России в 2019 году повысилась на 0,8%

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2019 году повысился на 0,8% по сравнению с 2018 годом и составил 560,2 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,25 млн баррелей.

В декабре 2019 года в России добыто 47,63 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 1,7% ниже показателя декабря 2018 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,26 млн баррелей.

НК "Роснефть" в прошлом году добыла 195,11 млн тонн (в декабре - 16,54 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 82,12 млн тонн (6,94 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 60,76 млн тонн (5,19 млн тонн), "Газпром нефть" - 39,15 млн тонн (3,15 млн тонн), "Татнефть" - 29,8 млн тонн (2,53 млн тонн), "Башнефть" - 18,67 млн тонн (1,59 млн тонн), "Славнефть" - 13,97 млн тонн (1,19 млн тонн), "НОВАТЭК" - 8,41 млн тонн (688,05 тыс. тонн), "РуссНефть" - 7,12 млн тонн (599,19 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, в истекшем году добыли 83,61 млн тонн нефти и газового конденсата (в декабре - 7,38 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 19,42 млн тонн нефтяного сырья (в декабре - 1,65 млн тонн).

Экспорт нефти

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2019 году составил 248,51 млн тонн, что на 3,7% выше аналогичного показателя 2018 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,99 млн баррелей.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье в истекшем году всего было экспортировано 221,92 млн тонн нефтяного сырья (из них 202,03 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 46,47 млн тонн.

В декабре в дальнее зарубежье было экспортировано 20,13 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт снизился на 6,3%. Среднесуточный экспорт составил 4,76 млн тонн.

Через порт Приморск по системе "Транснефти" в прошлом году отгружено 47,45 млн тонн российского нефтяного сырья (в декабре - 3,59 млн тонн), МНТ Козьмино - 33,19 млн тонн (2,93 млн тонн), СМП Усть-Луга - 18,28 млн тонн (1,3 млн тонн), Новороссийск - 20,85 млн тонн (1,11 млн тонн).

НК "Роснефть" в 2019 году экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 110,85 млн тонн (в декабре - 8,89 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 32,01 млн тонн (2,63 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 19,98 млн тонн (1,63 млн тонн), "Газпром нефть" - 8,69 млн тонн (697,11 тыс. тонн), "Татнефть" - 10,53 млн тонн (685,33 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, в истекшем году отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 16,74 млн тонн нефти (в декабре - 1,47 млн тонн).

Транзит Казахстана в 2019 году составил 15,32 млн тонн (в декабре - 1,34 млн тонн), Туркмении - 2,04 млн тонн (191,83 тыс. тонн), Азербайджана - 879,28 тыс. тонн (140,73 тыс. тонн), Белоруссии - 1,65 млн тонн (139,6 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в 2019 году снизили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 2,4% - до 17,6 млн тонн. Экспорт в Белоруссию снизился на 2,2% до 17,6 млн тонн нефти. В Узбекистан российские компании - в отличие от аналогичного периода прошлого года - нефть не поставляли.

Добыча газа

Объем добычи газа в России в 2019 году вырос на 1,7% по сравнению с 2018 годом и составил 737,59 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК.

В декабре в РФ было произведено 67,21 млрд куб. м газа (практически как и в том же месяце прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в 2019 году добыли 538,47 млрд куб. м газа (49,59 млрд куб. м газа - в декабре).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) - в истекшем году произвела 70,05 млрд куб. м (в декабре - 5,91 млрд куб. м). Операторы СРП в прошлом году добыли 28,57 млрд куб. м (2,74 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" в 2019 году добыли НК "Роснефть" - 44,05 млрд куб. м (в декабре - 3,91 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 20,7 млрд куб. м (1,9 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 20,5 млрд куб. м (1,83 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 9,63 млрд куб. м (831,05 млн куб. м), "РуссНефть" - 2,36 млрд куб. м (219,5 млн куб. м), "Славнефть" - 956,7 млн куб. м (81,6 млн куб. м), "Татнефть" - 967,75 млн куб. м (81,53 млн куб. м), "Башнефть" - 656,79 млн куб. м (57,37 млн куб. м)..

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".