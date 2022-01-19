Арестованный банкир попросил возбудить уголовное дело на Касперскую

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Бывший предправления Нэклис-банка Сергей Борискин, который сейчас находится под арестом, попросил МВД возбудить уголовное дело в отношении бывшего акционера банка Натальи Касперской, пишут "Ведомости".

Издание ссылается на копию заявления от 12 января, адресованного начальнику главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД Москвы Виктора Городкова. Адвокат Борискина Виталий Бабаев подтвердил подлинность документа.

Касперская сказала, что о заявлении она ничего не знает, а по делу Борискина она проходит как потерпевшая. Других пояснений она не дала, сославшись на подписку о неразглашении.

Банк России отозвал лицензию у Нэклис-банка 10 января 2020 года. В тот же день Наталья Касперская заявила, что стала акционером этого банка три года назад "не по своей воле", а по предложению менеджмента. Это решение она назвала "необдуманным". По ее словам, она в 2019 году предложила ЦБ разобраться с проблемами "Нэклиса". Отзыв лицензии у банка она назвала ожидаемым и сообщила, что не смогла вернуть несколько сотен миллионов рублей из "Нэклиса".

По словам адвоката Бабаева, Борискин и его бывшая заместитель Натаия Акулова с весны 2021 года проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ГСУ столичного ГУ МВД расследует в связи с выводом активов из "Нэклиса".

Также Борискин проходит свидетелем по второму делу, возбужденному также год назад в связи с получением Нэклис-банком субординированных займов, а также личным займом Борискину от кипрской компании Касперской Organat Financial Limited (через нее Касперская позже стала владеть банком).

Речь идет о субординированном займе на $10 млн и кредите на $20 млн, которые были больше десяти лет назад предоставлены Касперской Нэклис-банку и Борискину. Договоры по ним истекали в 2022 и 2017 годах соответственно. На тот момент Касперская не была совладельцем банка. В 2015 году она договорилась с владельцами банка – группой физлиц, среди которых был Борискин, – о передаче ее компании 80% акций банка в зачет обязательств по кредиту Борискину (на тот момент составлял $13 млн) и перевода суборда в бессрочный, пишут "Ведомости", ссылаясь на соответствующее соглашение. В 2017 году Касперская стала акционером Нэклис-банка: компании Organat стало принадлежать 64% долей банка.

По второму делу Касперская просила вменить Борискину статью 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем).

В заявлении Борискин указал, что в действиях самой Касперской есть признаки мошенничества, а он ей ничего не должен, пишут "Ведомости". Он напомнил, что что гражданские суды ранее отказали компании Касперской в удовлетворении требований по этим займам, а его обязательства перед ней были погашены в рамках покупки банка Касперской. Таким образом, заявление в рамках уголовного дела может быть расценено "как покушение на хищение денежных средств путем обмана" и подпадает под признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК, считает он.

В 2020 году Раменский суд Подмосковья из-за истечения трехлетнего срока давности отказал компании Organat Касперской во взыскании с Борискина непогашенной части долга ($16 млн), процентов ($3,3 млн) и пенейза нарушение сроков возврата займа и процентов. Сам факт наличия задолженности суд сомнению не подвергал, а апелляционная инстанция затем подтвердила его решение, пишут "Ведомости", ссылаясь на данные судебных картотек.