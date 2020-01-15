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Годовая инфляция в России замедлилась до 2,8%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - С 10 по 13 января инфляция в России составила 0,1%, из-за праздников Росстат представил данные меньше, чем за неделю. С 1 по 9 января цены выросла на 0,3%, с начала года до 13 января - на 0,4%. В годовом измерении на 13 января инфляция замедлилась до 2,8%, на 9 января - на 2,9%, на 31 декабря - на 3%.

Среднесуточный рост цен за 13 дней января 2020 года составил 0,028% против 0,046% годом ранее.

Гречка подорожала на 0,4%, вареная колбаса и жирный творог - на 0,2%, огурцы - на 3,3%, помидоры - на 2,1%.

Цены на бензин с 10 по 13 января не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,1%.

Минэкономразвития ожидает снижение годовой инфляции в январе 2020 года до 2,5-2,6% (на фоне высокой базы января 2019 года, когда инфляция составила 1%), а в I квартале ждет замедления до 2,2-2,3%.

По итогам 2020 года Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне 3%. При этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин в среду опять заявил, что есть риски, что инфляция в 2020 году окажется ниже базового прогноза в 3%.

Росстат Минэкономразвития

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