В 2019 году госсубсидии бумажным СМИ превысили 550 млн рублей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В 2019 году 706 бумажных газет и журналов получили госссубсидии на сумму 556,1 млн рублей, за эти деньги они реализовали больше 1240 социально значимых проектов, заявили в Роспечати. 465,5 млн рублей из общей суммы, или 83%, получили СМИ из регионов (около 600), уточнили в агентстве.

В частности, госсубсидии получили 74 издания для детей и молодежи и 98 изданий на национальных языках.

Получившие господдержку проекты были посвящены в том числе популяризации памятных дат отечественной истории и культуры, здорового образа жизни и чтения, духовно-нравственному воспитанию молодежи и поддержке семьи и детства, а также защите прав граждан, укреплению межнационального общения, борьбе с коррупцией и информационной поддержке нацпроектов.

В Роспечати также отметили перенасыщение рынка печатных СМИ, количество которых продолжает сокращаться. СМИ закрываются отчасти по экономическим причинам - из-за снижения рекламных доходов и тиражей, роста расходов на бумагу, увеличения конкуренции с другими носителями информации. Кроме того, с рынка уходят "слабые, невостребованные газеты и журналы, а также те издания, которые в силу консерватизма своих редакций не способны перестроиться и соответствовать вызовам времени или же недостаточно работают со своей целевой аудиторией, не понимают ее запросов".

По данным Роскомнадзора, в III квартале 2019 года общее количество СМИ сократилось в годовом измерении 73 207 до 67 340, а количество газет и журналов - с 45 554 до 41 038. В частности, федеральных ежедневных газет осталось "не более десятка", в регионах - по одной-две на субъект, наиболее востребованными газетами стали еженедельники.

Государство понимает проблемы печатных СМИ и старается им помочь, заявили в Роспечати. В частности, агентство вместе с Минсвязью подготовили законопроект, по которому до 30% стоимости тиража книг и периодики может быть отнесено к расходам на производство и не облагаться обязательными налогами: издатели смогут списывать без уплаты налога бракованную, утратившую товарный вид, а также нереализованную продукцию. Пока Налоговый кодекс предусматривает льготу на списание лишь до 10% тиража, при этом реальный показатель возврата печатной продукции в 2019 году составил в среднем 40% от тиража. В декабре поправки были внесены в Госдуму. Их принятие позволит рынку вернуть около 1,7 млрд рублей, сказали в Роспечати, ссылаясь на оценку Союза предприятий печатной индустрии.

13 января отмечается День российской печати. Его в декабре 1991 года учредил президиум президиума Верховного совета в честь выхода в этот день (2 января по старому стилю) в 1703 году первой российской газеты - "Ведомости", созданной по указу Петра Первого.