Число газет и журналов в России за десятилетие сократилось на 40%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Десять лет назад в России было почти на 30 тысяч больше зарегистрированных газет и журналов, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора в День российской печати.

Согласно ответу пресс-службы ведомства на запрос "Интерфакса", на сегодня в реестре зарегистрированных СМИ содержится 42 тыс. 861 периодических печатных изданий, почти три четверти из которых (31 тыс. 41) зарегистрированы Центральным аппаратом Роскомнадзора, а еще чуть больше четверти (11 тыс. 820) его территориальными органами.

Если в 2009 году количество зарегистрированных периодических печатных изданий составляло 72 тыс. 498, то в 2018 году, по данным Роскомнадзора, их осталось 47 тыс. 883.

Таким образом, за десять лет, включая 2019 год, их количество сократилось примерно на 40%, причем самое большое сокращение произошло как раз в прошлом году, когда их стало меньше на 5 тысяч.

Ежедневно в России выходят 297 печатных изданий, еще 7 тыс. 929 выходят в свет еженедельно, 12 тыс. 977 - ежемесячно, а с иной периодичностью печатаются 21 тыс. 658 газет и журналов.

Ранее в январе в пресс-службе Роспечати сообщили, что рынок печатных СМИ в России перенасыщен и сокращение их количества связано не только с экономическими причинами, но и с их неспособностью перестроиться в соответствии с вызовами времени и запросами аудитории.

"Сокращение печатных СМИ отчасти связано с экономикой печатной прессы: снижение доходов, в частности рекламных, и увеличение расходов, включая постоянный рост цен на газетную бумагу; отчасти со снижением тиражей, и здесь существенную роль играют новые технологии и новые платформы (агрегаторы новостей, социальные сети, мессенджеры и пр.), которые являются серьезными конкурентами для прессы", - рассказали в Роспечати.

Но в целом в сокращении числа бумажных изданий в ведомстве увидели объективную тенденцию. Как поясняли в федеральном агентстве, "рынок печатных СМИ России перенасыщен, и с него уходят слабые, невостребованные газеты и журналы, а также те издания, которые в силу консерватизма своих редакций не способны перестроиться и соответствовать вызовам времени или же недостаточно работают со своей целевой аудиторией, не понимают ее запросов".

День российской печати отмечается 13 января, учрежден по постановлению президиума Верховного совета от 28 декабря 1991 года в честь выхода в этот день (2 января по старому стилю) в 1703 году первой российской газеты - "Ведомости", созданной по указу Петра Первого.