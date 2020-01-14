ФАС разрешила "Л`Этуаль" купить сеть "Подружка"

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Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство "Л`Этуаль" о покупке сети магазинов "Подружка".

"Алькор и Ко" - операционная компания сети косметики и парфюмерии "Л`Этуаль". "Табер Трейд" управляет сетью магазинов косметики "Подружка".

В пресс-службе ведомства уточнили, что ООО "Алькор и Ко" подало ходатайство о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Табер Трейд", оно было удовлетворено.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщали, что "Подружка" планирует открыть несколько сотен магазинов в ближайшие несколько лет. После сделки с "Л`Этуаль" сеть увеличится до 1 тыс. магазинов, название "Подружка" сохранится.

Сеть магазинов косметики "Подружка" работает с 2005 года. В 2013 году ритейлер открыл первый магазин в Санкт-Петербурге. В 2018 году были открыты магазины в Рязани и в Ярославле.

В настоящее время ритейлер управляет около 230 магазинами. В них представлено свыше 18 тыс. наименований косметики популярных брендов. "Подружка" работает в формате дрогери - это магазины "у дома", где продаются товары повседневного спроса, такие как косметика, парфюмерия, средства гигиены, сопутствующие товары и фармацевтические препараты.

"Л`Этуаль", по данным сайта сети, объединяет около 900 магазинов в 200 городах.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Алькор и Ко" в 2017 году составила 79,29 млрд рублей, чистая прибыль - 9,5 млрд рублей (более поздних данных нет). Компанией владеет кипрская Letu Holdings Limited.

Выручка "Табер Трейд" в 2018 году, по данным "СПАРКа", выросла на 19,2%, до 15 млрд рублей. Чистая прибыль составила 863,6 млн рублей по сравнению с 755,6 млн рублей годом ранее. Компанией владеют Татьяна Тарасова (80%), Павел Смирнов и Дмитрий Тамурка (по 10%).